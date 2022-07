Ticiane Pinheiro faz vídeo engraçado com Rafaella Justus e diverte

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao fazer vídeo divertido com a filha mais velha, Rafaella Justus

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 07h10

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) encantou ao mostrar mais um momento de sua vida como mãe.

Nesta quinta-feira, 07, a jornalista compartilhou um vídeo com a filha mais velha, Rafaella Justus (12), e divertiu ao surgir com um rolo de papel higiênico no rosto imitando um desenho.

"Minions mania", disse a esposa de César Tralli (51) ao entrar na brincadeira com a adolescente, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67).

Nos comentários da publicação, os internautas deram muitas risadas com a dupla animada. "Chorando de rir", falaram. "Amei", aprovaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro tirou férias para viajar com a família. Primeiro, eles foram para Campos do Jordão curtir as baixas temperatura. Logo depois, a apresentadora foi com seus amores para o Ceará, onde até se encontrou com Karina Bacchi (45).

Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus divertem ao fazerem vídeo engraçado; veja: