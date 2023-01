Tiago Ramos passa ano novo na casa da ex Nadine, mãe de Neymar

Fãs reconheceram a decoração da casa de Nadine Gonçalves nas fotos de Tiago Ramos

O ex-Fazenda Tiago Ramos (25) fez os fãs ativarem o modo detetive ao publicar fotos de onde passou o Réveillon. Isso porque a casa é igual a de Nadine Gonçalves (55), mãe de Neymar e sua ex-namorada.

Sem que publicasse fotos com a mãe do craque, ele posou em um sofá e tapete com estampas bem inconfundíveis.

Não se sabe se os dois retomaram o romance, mas Nadine está solteira há mais de quatro meses, quando se separou de Rafa Talamaski. Tiago, por sua vez, tenta se reaproximar dela desde que deixou o reality 'Fazenda' de 2022. Será que os pombinhos voltaram?

Cuidando do visual, recentemente, o influenciador fez uma tatuagem no pescoço e compartilhou o resultado. Tratava-se de um tigre com alguns losangos embaixo. "Gostou do risco novo?", questionou o platinado aos seguidores.

Confira as fotos de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos:

