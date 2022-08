Tiago Leifert cancela agenda após morte do humorista Jô Soares

Apresentador Tiago Leifert cancela agenda após morte de Jô Soares e presta linda homenagem ao artista, que faleceu nesta sexta-feira, 05

O apresentador Tiago Leifert (42) foi um dos famosos que fizeram questão de prestar homenagem de despedida para Jô Soares nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista publicou um clique em preto e branco de quando foi entrevistado pelo famoso, que faleceu nesta sexta-feira, 05, aos 84 anos, em São Paulo, no Programa do Jô. O ex-apresentador do Big Brothert Brasil fez uma linda declaração para o humorista, destacando sua admiração pelo multiartista.

"Culto, generoso, rápido de raciocínio, hilário. Falava de política e futebol e História e literatura e transformava em entretenimento qualquer assunto que aparecesse no programa ou qualquer pessoa que se sentasse naquele sofá. E também escrevia e dirigia e apresentava e interpretava. Em português ou inglês ou francês. Jô Soares: eu vi", escreveu o marido de Daiana Garbin e pai de Lua, de um aninho.

Momentos após a mensagem carinhosa, Leifert usou os Stories para anunciar que cancelou sua agenda de compromissos após a partida de Jô. "Pessoal, o Jô, além de ídolo, era amigo da família. Por isso, estou cancelando minha agenda hoje à tarde e minha participação no 2 na Área. Nos vemos na segunda", disse ele.

Celebridades como Ana Maria Braga (73), Lilia Cabral (65) e Adriane Galisteu (49) deixaram mensagens para Jô Soares nas redes sociais.

Confira a homenagem de Tiago Leifert para Jô Soares:

Família de Jô Soares explica motivo da causa da morte não ser revelada

Durante o programa Encontro, da TV Globo, desta sexta-feira, 05, o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador Jô Soares. O repórter detalhou que a causa da morte do artista, que morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, será dificilmente divulgada e que a decisão foi tomada pela família do diretor, a pedido do próprio artista, que era uma pessoa bastante privada sobre a vida pessoal.

