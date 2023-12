Tia de PC Siqueira revela como recebeu a notícia da morte dele

Tia de PC Siqueira relembra encontro com ele há poucos dias e conta como recebeu a notícia de que ele morreu aos 37 anos

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Uma tia do influenciador digital PC Siqueira contou como recebeu a notícia da morte dele. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo, aos 37 anos, na tarde de quarta-feira, 27. Em entrevista ao site Splash UOL, ela contou que esteve no local após receber a ligação da polícia.

“Eu estava em casa e recebi uma ligação da PM. Disseram que tinha acontecido alguma coisa aqui com o PC. Sou a tia que tinha mais contato com ele”, disse ela, e completou: “A polícia falou que ele tirou a própria vida. Fiquei sem chão, não sabia muito o que fazer. Meu filho retornou a ligação para entender se era isso mesmo. Viemos para entender o que estava acontecendo”.

Além disso, ela contou que esteve com o influencer há pouco tempo. “Recentemente estive aqui. O pai e a mãe estiveram aqui com ele. Viemos trazer e levar os pais embora. Estava tudo bem. Paulo estava normal. Recebeu a gente muito bem. Os pais ficaram cerca de 20 dias mais ou menos no apartamento com ele. Depois, meu filho veio buscá-los”, afirmou.

O último vídeo de PC Siqueira

Poucos dias antes de morrer, PC Siqueira fez o seu último post nas redes sociais sobre a solidão no Natal. Em um vídeo no feed do Instagram, o rapaz contou que se solidarizava com quem iria passar o Natal sozinho. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho", disse ele.

E completou: "Principalmente para as pessoas, que assim como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Feliz Natal solitário para vocês e feliz Ano Novo solitário para vocês também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos".

A morte dele foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.