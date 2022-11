Thiago Oliveira e Bruna Matuti revelam detalhes da cerimônia de casamento

Após 3 anos juntos, o apresentador do 'É De Casa', Thiago Oliveira, e Bruna Matuti expõem detalhes sobre a cerimônia intimista de casamento; confira!

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 15h30

O apresentador Thiago Oliveira e a emprésaria Bruna Matuti estão a todo vapor com os preparativos para a cerimônia de casamento. Juntos desde 2020 e casados no civil, o casal revelou como decidiu oficializar a união.

Antes de conhecer o apresentador do É de Casa, Bruna revelou que não fazia planos para casar, mas durante a sua relação com Thiago sua opnião mudou completamente. "Casamos no papel há um ano e meio e ela nunca teve vontade de casar como manda o figurino. De lá para cá veio conversando muito comigo. No início fiquei travado, já fui casado duas vezes e respeito tudo que vivi no meu passado, mas não sabia se estava pronto", declarou Thiago ao site Gshow.

Segundo o casal, eles foram inpirados pela história de Filó (Dira Paes) e Zé Leôncio (Marcos Palmeira), em Pantanal, para tomarem a decisão de subir ao altar.

"A novela ajudou muito. Quando víamos a Filó, a Bruna olhava para mim e falava: 'Tá vendo?' comecei a entender o outro lado, a história se tornou um sonho para ela e automaticamente o meu. Ela queria viver esse sonho que nunca viveu. Os nossos pais receberam a notícia muito diferente de quando dissemos que íamos morar juntos. Foi uma mudança do comportamento familiar", diz Thiago.

Ansiosa para o grande dia, a noiva revelou que a cerimônia vai ser realizada apenas para os familiares na casa que o casal construiu juntos, em São Paulo.

"Tem uma canção especial para a entrada! Vão ter músicos do Conservatório Carlos Gomes e da Orquestra Sinfônica de Campinas com violino, violoncelo e piano. Fechei o celebrante para dar entrada na papelada do cartório. Será íntima mesmo. Tem 13 pessoas contando com a gente. Vai ser no final da tarde, o altar será feito na jabuticabeira e terá luzes, velas e flores. Bem bonito e especial para ficar marcado para a gente e nossa família", disse.

Por fim, Bruna ainda contou que a confecção de seu vestido de noiva foi completamente inspirado no estilo da rainha de Hollywood, Marilyn Monroe. "Não quero um vestidão de noivona. Vai ser de seda, com caimento sofisticado inspirado no da Marilyn Monroe e vou usar um colar da minha mãe", afirmou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA MATUTI: