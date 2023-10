Thalita Rebouças entrega sonho ao lado de Xuxa no cinema: 'Fada da minha vida'

Thalita Rebouças realizou o sonho de ter Xuxa como protagonista de um filme que é uma adaptação de seu livro Uma Fada Veio Me Visitar

Thalita Rebouças (48) entregou ter vivido um sonho ao lado de Xuxa Meneghel (60) no cinema. Durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 04, na qual a CARAS Digital esteve presente, a autora falou sobre a adaptação de seu livro Uma Fada Veio Me Visitar para as telonas.

A escritora não escondeu o quanto é fã de Xuxa e se sente realizada por ter a Rainha dos Baixinhos como protagonista do filme: "Eu não acreditei! Sempre fui muito fã, sou 'baixinha' assumida! Então ter a fada da minha vida, vivendo a minha fada, que é a única personagem fantástica que eu já escrevi, ou seja, eu me diverti muito criando as coisas que essa fada diz!".

"É muito lindo ver a Xuxa e foi muito legal trocar com ela. Além dela ser atriz, ela é uma atriz respeitosa com o texto. Então tudo a gente trocava com muito amor, ela sempre muito generosa. A baixinha que mora em mim berra e chora toda vez que eu penso que esse sonho virou realidade" , completou Thalita Rebouças sobre a apresentadora.

XUXA ENTREGOU AS DIFICULDADES PARA FAZER O FILME

A eterna Rainha dos Baixinhos contou que em conversa com Thalita Rebouças, falou que não teria tempo para gravar o filme. Então, a autora fez de tudo para que a loira conseguisse protagonizar a produção. “A Thalita Rebouças já tinha me apresentado essa história há alguns anos. Quando li o livro fiquei apaixonada, a história é incrível, aí eu falei pra ela assim, 'ao invés da fada ser com vestimentas dos anos 60, que é o que tem no livro, eu poderia fazer nos anos 80?’ Mas ficou guardada essa ideia", a loira explicou que precisou engavetar a ideia da adaptação do livro.

"Quando teve a possibilidade de novo, a minha resposta foi que eu não tinha tempo". Então ela conseguiu entrar em acordo com a produção para encaixar as gravações em sua agenda lotada. "Foi diminuindo o tempo e eu falei 'vamos fazer'". Entretanto, imprevistos aconteceram: "Infelizmente a Tontom [Antonia Perisse] pegou Covid-19 bem no início, então os 25 dias realmente foram diminuindo para 14... ou seja, a gente conseguiu fazer em tempo recorde e foi tudo muito intenso", completou Xuxa.