Thales Bretas comove ao lamentar morte da avó: "Olhe sempre por nós"

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, lamentou a morte da avó e fez um belo texto de despedida

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 18, para lamentar a morte de sua avó. Em seu perfil no Instagram, o médico dermatologista postou uma foto de sua mãe, Solange Bretas, ao lado de dona Carmen, e prestou uma homenagem de despedida.

"Vó Carmen. Vovó “Carninha”. Dona Carmen. Mãe de 10, avó de 13, bisavó de 6. Mulher guerreira, que aprendeu muito com a escola da vida, e foi grande professora pra toda a família, apaixonada e unida por ela! A matriarca de uma história de muita luta, diversidade, vitórias e superação. Seus filhos todos estudaram, ganharam o mundo, ficaram independentes, e criaram suas famílias com inspiração no seu maternar", afirmou ele no começo do texto.

Em seguida, Thales falou sobre a admiração que sempre sentiu pela avó e pelo apoio que recebeu ao se descobrir gay. "Eu hoje, pai de 2, admiro ainda mais tudo o que a senhora precisou fazer pra manter 10 filhos vivos e educados no interior de Minas, nas condições mais adversas da vida! Lembro muito dos salgadinhos deliciosos e dos doces mineiros que fazia dia e noite pra vender, sustentar sua casa e adoçar a nossa e a vida de muita gente. Quando me descobri gay, seu apoio foi natural, surpreendente pela sua geração e tudo o que viveu, mas de se esperar pelo seu coração gigante e sua cabeça moderna, à frente do seu tempo e das suas vivências", acrescentou.

Depois, o médico falou sobre a partida da avó e lamentou não poder se despedir pessoalmente, já que viajou para celebrar o casamento de dois amigos. "Sua comidinha era tão gostosa! Seu abraço, um conforto! Tenho muito carinho por toda história que tivemos juntos, e a certeza de que sua partida foi à altura de tudo que viveu: com muita dignidade, sem sofrimento, e ao lado dos filhos como queria. Eu soube da sua passagem chegando aqui, no interior do Alagoas, onde vim celebrar o casamento de dois amigos. E embora não consiga voltar pro interior de Minas a tempo de me despedir do seu corpo físico, tenho a certeza de que cumpriu seu papel na vida, foi realizada pro outro plano, e estará sempre olhando pelos seus, cuidando de longe, como sempre fez, mesmo com os filhos e netos fisicamente distantes."

"Logo que cheguei, olhei pro mar e fiz uma oração, com muito agradecimento, e a certeza de que a senhora viverá muito ainda em cada um de nós, em cada núcleo familiar que construímos com a sua referência, e em cada memória viva de tempos tão bons no seu quintal. Te amo vovó Carminha, bisa, descanse em paz, olhe sempre por nós", finalizou.

Confira a publicação:

