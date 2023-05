Thales Bretas comemora Lei Paulo Gustavo: ‘Legado imenso’

A Lei Paulo Gustavo, regulamentada na quinta-feira (11), garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura

Viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021), Thales Bretas (35) refletiu em seu Instagram, nesta sexta-feira (12), sobre a criação da lei que leva o nome do artista. Nesta quinta-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, que garante o repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura.

A lei tenta bancar as atividades e produtos culturais como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19 - doença pela qual Paulo morreu, em 2021 - e é uma das três principais normas que preveem incentivos financeiros e fiscais para o fomento da cultura no Brasil.

"É muito lindo ver que o PG foi associado a incentivos à cultura, valorização do teatro, do cinema e das nossas expressões de arte, tão importantes para a constituição e história de um povo. Paulo respirava o teatro, o cinema nacional, nossa produção de TV… tinha um compromisso imenso com a qualidade da cultura, e com todos os trabalhadores envolvidos nesse setor. Deixou um legado imenso, cujo reconhecimento é lindo, e justo", escreveu o médico.

Thales também falou sobre qual seria o sentimento do marido com a homenagem. "Deve estar radiante em ver seu nome num projeto que apoia esse setor, que tanto sofreu com e a pandemia e o desgoverno. Que a força e inspiração vindas dele possam iluminar essa nova fase do nosso país, e que a gente possa valorizar cada vez mais a arte, porque, sem sombra de dúvidas, ela salva! Transforma! PG, sempre presente!", concluiu.

Dona Déa Lúcia falou a vida depois de perder Paulo Gustavo

A mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, falou sobre o testamento de Paulo Gustavo e a vida em geral após a partida do filho.

No 'Quem Pode, Pod', ela contou como reagiu após o falecimento do filho por complicações da Covid-19: “Quando aconteceu isso tudo, eu falei ‘vou-me embora. Vou morar perto dos meus netos’. A Juju trabalha no Rio também, com audiovisual. Estou morando num apartamento que ele deixou para mim e para o pai, em testamento”.

“Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era para a gente vender e levar um dinheiro”, contou a personalidade.