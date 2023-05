Thais Fersoza explica por que não volta a fazer novelas e recebe pedido especial

Em seu instagram Thais Fersoza explica o motivo que anda longe das telinhas

Thais Fersoza (39) vem se destacando como influenciadora e apresentadora, mas tem muita gente que torce para ela voltar também às novelas. A atriz - que foi uma das apresentadoras do The Voice Brasil - conta, inclusive, com uma torcida bastante especial: a de Teodoro (5), seu filho mais novo com o cantor sertanejo Michel Teló (42).

Em sua rede social, ela explicou o motivo de ter se afastado das novelas, e Teo ficou atento a todos os detalhes, afinal, ele estava envolvido na história:

"Eu falei que ia ficar um ano sem fazer novela [na gravidez da Melinda]. Aí, eu engravidei do Teodoro... e queria ficar um ano com o Teodoro. As coisas foram mudando... a mamãe foi indo para um outro caminho, buscando novos desafios...".

Falando para a câmera, ela continuou: "Meu trabalho me permite essa escolha, tem mães que infelizmente não podem viver isso...Dentro do meu universo, eu tinha programado ‘quando a Melinda tiver um ano, eu volto a atuar...', disse Thais.

É aí que o filho interrompe a conversa e faz um pedido: "Então, volta!". Thais não aguenta e cai na risada com o pedido do pequeno.

Thais Fersoza fala sobre ter mais filhos

A apresentadora aproveitou a leva de perguntas de seus seguidores e revelou se deseja ter mais filhos com o amado. Em sua rede social, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e comentou se está em seus planos engravidar novamente.

"Você pretende ter mais filho, Tatá?", questionaram a atriz. Relembrando uma foto quando estava grávida, ela abriu o jogo. "De verdade... só se Deus quiser muito...", deixou em aberto uma possibilidade.

Em seguida, Thais Fersoza falou sobre já estar satisfeita com dois herdeiros. "Por nós, nossa dupla já está perfeito!", disse sobre estar realizada.