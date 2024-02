Thais Fersoza detalha reação da filha com surpresa de Michel Teló: 'Emocionada'

Que fofura! Com apenas sete anos, filha de Thais Fersoza e Michel Teló ficou bastante emocionada com a renovação de votos dos artistas

A atriz e apresentadora Thais Fersoza está radiante e não esconde a felicidade após ser pedida novamente em casamento pelo marido, o cantor Michel Teló. O momento aconteceu no Carnaval, durante o trio elétrico do artista, que além de emocioná-la, também surpreendeu os fãs que estavam presentes no local.

Os filhos do casal, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, marcaram presença no trio em São Paulo e fizeram parte da ocasião especial. Em entrevista ao Gshow, Thais contou que os herdeiros já sabiam da surpresa preparada por Michel.

"Eu realmente não imaginava. Foi uma grande surpresa, foi lindo, foi emocionante. Foi perfeito, foi do nosso jeito, foi completo dentro do que a gente é, dentro da nossa verdade que a gente acredita enquanto família, enquanto casal. E as crianças estavam lá, trouxeram flores, teve música, pedido ajoelhado, foi uma coisa tão linda", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Na sequência, a apresentadora do 'Bate-Papo BBB' revelou que a primogênita do casal ficou bastante emocionada ao presenciar o momento de carinho entre os pais. "A Melinda até chorou no camarim. Eu falei: filha, por que você está chorando? Ela falou: mãe, eu estou muito emocionada, foi lindo demais aquele momento", relatou.

Thais Fersoza ainda contou que ela e Michel Teló já falavam sobre a renovação de votos, mas até então, não tinha nada planejado, e que os pequenos Melinda e Teodoro incentivaram o segundo pedido de casamento.

Thais Fersoza se declara após novo pedido de casamento

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar uma linda declaração de amor para o marido, Michel Teló, com quem está casada desde 2014. Na última segunda-feira, 12, ela foi surpreendida pelo cantor com um novo pedido de casamento em um trio elétrico.

Em suas redes sociais, a apresentadora do 'Bate-Papo BBB' reuniu diversos registros especiais dos dois se divertindo na apresentação de Carnaval do artista ao lado dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis. Na legenda, Thais se derreteu ao falar sobre a cumplicidade do casal.

"Momentos antes de ser pedida em casamento e ficar noiva (de novo). Que carnaval! Mais um pra história. Marido amado, amor da minha vida! Que surpresa mais linda… foi tão emocionante, tão especial, PERFEITO! Cada detalhe pensado com tanto carinho… eu via e sentia claramente toda sua dedicação, sua entrega, sua emoção… nunca vou esquecer o seu olhar…", iniciou ela na legenda.

Confira a publicação: