Michel Teló ganha declaração de Thais Fersoza após novo pedido de casamento

A apresentadora Thais Fersoza reuniu diversos registros especiais ao lado de Michel Teló e agradeceu o companheirismo do marido

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar uma linda declaração de amor para o marido, Michel Teló, com quem está casada desde 2014. Na última segunda-feira, 12, ela foi surpreendida pelo cantor com um novo pedido de casamento em um trio elétrico.

Em suas redes sociais, a apresentadora do 'Bate-Papo BBB' reuniu diversos registros especiais dos dois se divertindo na apresentação de Carnaval do artista ao lado dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis. Na legenda, Thais se derreteu ao falar sobre a cumplicidade do casal.

"Momentos antes de ser pedida em casamento e ficar noiva (de novo). Que carnaval! Mais um pra história. Marido amado, amor da minha vida! Que surpresa mais linda… foi tão emocionante, tão especial, PERFEITO! Cada detalhe pensado com tanto carinho… eu via e sentia claramente toda sua dedicação, sua entrega, sua emoção… nunca vou esquecer o seu olhar…", iniciou ela na legenda.

Na sequência, Thais Fersoza agradeceu todo carinho e cumplicidade de Michel Teló. "Eu foquei nos seu rosto, na sua boca, nos seus olhos.. te senti por inteiro, no seu toque, na sua respiração… na nossa dança, nossa cumplicidade e o nosso jeitinho que eu amo e admiro demais! Que sorte a nossa ter um ao outro... nossa família. nosso sonho realizado! E tá só começando… te amo infinito meu marido, meu amor!", escreveu.

E completou: "Obrigada por esse dia e por todos os outros.. obrigada por me conhecer tanto! Obrigada por construir essa história tão linda juntinho de mim! Que nossa família siga sempre assim.. se amando, se respeitando, se cuidando e bem juntinha.. bem do nosso jeito!".

Michel Teló recorda Carnaval em que conheceu Thais Fersoza

Para Michel Teló (43) o Carnaval vem com um "sabor especial". Prestes a desfilar com o Bloco Bem Sertanejo pela primeira vez em Belo Horizonte, Minas Gerais, o cantor não esconde a animação para o feriado e ainda recorda o momento em que conheceu sua esposa, Thais Fersoza (39).

"Sempre gostei de assistir aos desfiles, de acompanhar tudo, de ver os blocos, a energia da galera", conta Michel Teló, à CARAS Brasil. "Inclusive conheci a Thais em um Carnaval, então tem um sabor especial para mim. Nos conhecemos na Sapucaí [no Rio de Janeiro], em um camarote, em 2012." Confira a entrevista completa!