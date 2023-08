Terrorista nutricional? Entenda discussão entre Daniel Cady e Maíra Cardi

Nutricionista Daniel Cady e coach Maíra Cardi trocaram farpas nas redes sociais

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, e a empresária e coach Maíra Cardi trocaram farpas nas redes sociais nesta semana. A discussão rendeu diversas indiretas e ainda deixou o termo "terrorismo nutricional" em alta. Entenda a seguir.

As provocações começaram no último domingo, 13, quando Daniel Cady gravou um vídeo desmentindo a associação feita por Maíra Cardi entre um bolo de chocolate e doenças, alertando os seguidores para tomarem cuidado com conteúdos deste tipo na internet.

"O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida", afirmou o nutricionista. Cardi, que hoje é noiva de Tiago Nigro, rebateu Cady em um vídeo irônico, porém, não citou o nome do especialista.

"Vamos começar o dia fazendo terrorismo diário? Estou pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras", afirmou ela em seu perfil do Instagram.

A confusão se estendeu até a última terça-feira, 15, quando um seguidor perguntou a Daniel Cady qual era sua opinião sobre Maíra Cardi. "Venha cá, vocês já gostam de uma resenha né. Esquece essa mulher, meu povo! Vamos rezar por ela, que com fé em Deus ela vai melhorar."

Em seguida, ele ainda rebateu uma suposta fala da coach, que teria dito que ele só é conhecido por ser marido de Ivete Sangalo. "Eu prefiro ter fama, ou ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher f., que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha."

Na manhã desta quarta-feira, 16, Cardi voltou a cutucar o nutricionista. "Eu tenho muito orgulho de ser casada com um homem f.! Principalmente quando temos um parceiro f., o melhor ou a melhor do Brasil na sua área! Mas também é importante conseguirmos ser alguém fora da sombra dessa pessoa", escreveu em seus Stories.

Os dois já haviam se desentendido antes. Em fevereiro de 2022, durante a exibição da 22ª edição do BBB, o nutricionista criticou um vídeo de Maíra Cardi em que ela repreendia seu então marido, Arthur Aguiar, por comer pão no reality show.

"Amor, você não poderia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 kg se foram à toa! 30 dias batalhando para esse corpinho estar aí, bonito, à mostra para o Brasil inteiro ver e você comeu pão", disse a coach.

Cady usou o áudio de Maíra Cardi em um vídeo em que aparecia comendo um pão e aparecia cuspindo o alimento após ouvir a reclamação da também ex-BBB. Depois da brincadeira, ele repreendeu a atitude da coach e também usou o termo "terrorismo nutricional".

"Brincadeiras à parte, o terrorismo nutricional está cada dia mais presente aqui na internet, dentro de casa, nas clínicas e consultórios. Para muitas pessoas, o comer virou algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida", afirmou o marido de Ivete Sangalo.