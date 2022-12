Tatá Werneck lamenta primeiro Natal sem a avó: “Sua data preferida”

A apresentadora Tatá Werneck desabafou em suas redes sociais que passará após o falecimento de sua avó

Nesta sexta-feira, 23, com a chegada da Natal, Tatá Werneck (39) foi ao seu Instagram lamentar a primeira vez que passará o feriado sem sua avó.

“Primeiro Natal sem você, minha denguinho. Não fui na sua casa desde então. Gosto de pensar que você está lá. Gosto de ocupar meu tempo, trabalhar muito, ficar com a minha deusa [filha Clara Maria] e pensar que quando quiser, te ligarei, irei para sua casa e vou deitar no colo mais gostoso e cheiroso do mundo. No ano novo você partiu. Renasceu em algum lugar”, começou escrevendo a apresentadora do talk-show “Lady Night”.

A esposa de Rafael Vitti (27) e a mãe de Clara Maria (3) ainda disse: “Sua data preferida sempre foi o Natal. Família reunida e você rindo da gente. O amor que eu sinto por você... te amaria se você fosse uma simples maçaneta. Uma árvore. Uma folha. Te amaria se você fosse um pedaço de azulejo. Mas Deus é tão bom que te fez minha avó. Aí não precisei ficar declarando amor à objetos. Meu amor por você, desde que nasci, me faz acreditar que você estará conosco nesse Natal. Apareça por lá. Se uma borboleta vier, saberei que é você”.

Nos comentários, diversas personalidades comentaram sobre o emocionante texto de Tatá para sua avó. “Ai Tatá que lindo. Te amo”, escreveu Sabrina Sato (41). O marido da apresentadora, Rafa Vitti se declarou: “Te amo”.

A atriz Marisa Orth (59) também se pronunciou: “Que lindo Tatá. Texto lindo. Amor de vó também. Puro e forte”. E apresentadora do “A Tarde É Sua”, Sonia Abrão (59), se emocionou: “Que lindo”.

A avó de Tatá, Hermelinda, que era chamada carinhosamente pela neta de “Denguinho” faleceu no dia 30 do ano passado. Na época, Tatá revelou que chegou a desmaiar quando soube da notícia.

Fim do “Lady Night”

Recentemente, Tatá Werneck anunciou que o talk-show “Lady Night” não voltará para uma nova temporada em 2023.

Isso porque, a comediante será parte do elenco da próxima novela das 21h “Terra Vermelha”. “Até a próxima temporada, em nome de Jesus, em 2024. Tem novela antes”, anunciou.