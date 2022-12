Tatá Werneck e Fabio Porchat se emocionam ao falar sobre Paulo Gustavo

Humoristas Tatá Werneck e Fabio Porchat eram amigos do humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021

O Lady Night, programa comandado pela humorista Tatá Werneck (39) recebeu o comediante e apresentador Fabio Porchat (39). Durante a conversa dos dois amigos de longa data, eles não aguentaram a emoção e caíram no choro ao fala sobre o colega de profissão Paulo Gustavo (1978 - 2021), que faleceu em 2021 devido à complicações causadas pela Covid-19.

“As pessoas me perguntam quem é a pessoa mais engraçada que eu já conheci. Eu sempre respondi você e Paulo Gustavo. Sempre. hoje a gente não tem o Paulo. A gente tem você, na vida e na arte!”, disse Porchat. “A Tatá é uma pessoa engraçada aqui, mas vocês não a conhecem jogando. Ela é engraçada, hilária e me faz dar risada na vida. É o que o Paulo fazia”, completou.

Já chorando, Fabio lembrou: “Dos momentos que a gente não vai esquecer nunca, eu estava trabalhando e recebo a mensagem: ‘O Paulo não está aqui mais’. Meu mundo caiu, repito até hoje: ‘Que loucura!’. Vocês estavam muito próximos, muito juntos.”

E Tatá completou: “E o humor eternizou esse grande gênio, que a gente sabia que era maravilhoso, mas agora a gente vê que era mais do que isso. Ele era uma lenda”, disse ela, também emocionada.

“O humor dele ainda salva as pessoas. Sempre que você tiver na sua maluquice, pense que tem gente que precisa de você aqui, fazendo-as darem risada”, disse Porchat, elogiando a apresentadora e comediante.

Tatá, então, aproveitou para elogiar o amigo. “Eu te admiro muito, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Se eu tivesse que apresentar o Oscar um dia, que não vão me chamar obviamente, eu chamaria você para estar comigo! Você é a melhor dupla com quem já trabalhei”, comentou.

A fama de azarado só se tornou mais forte depois que Porchat escolheu especificamente o jogo contra Camarões para ir, pois dizia que era impossível a Seleção Brasileira perder para os africanos. “Eu tenho um probleminha que eu sou pé frio, né? Eu estava no 7 a 1, eu estava no 2 a 1 da Bélgica também, estava no estádio da Rússia. Então, assim, eu vejo as derrotas chatas. Por isso que eu estou indo na fase de grupos, porque aí não tem como o Brasil perder para Camarões. Vai ganhar de Camarões, aí eu afasto de mim essa conclusão”, disse durante uma participação no Quem Pode, Pod.

Se a culpa foi de Porchat ou não, não sabemos. Mas na sexta-feira, 2, o Brasil acabou perdendo de 1 a 0 para Camarões, o que preocupou os torcedores. “Já comprou a passagem para vir embora para o Brasil? Compre agora!”, implorou uma. “É o Mick Jagger brasileiro. Alguém amarra o Porchat no hotel no próximo jogo”, exigiu outro.