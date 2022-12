Fabio Porchat vira o ‘Mick Jagger brasileiro’ e internautas imploram para ele não ir ao próximo jogo do Brasil

Após afirmar em podcast que Brasil não perderia no jogo contra Camarões, Fabio Porchat ‘zica’ Seleção, que perde partida

O ator e comediante Fabio Porchat (39) está sendo culpado pela derrota do Brasil para Camarões nesta sexta-feira, 2. Em sua participação no Quem Pode, Pod, podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), disse que não teria como a Seleção perder o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar.

Em Doha, capital do país asiático, para acompanhar o evento de perto, Fabio mencionou que costuma presenciar derrotas do time. De acordo com o roteirista, ele decidiu ir ver os jogos para afastar a má sorte.

“Eu tenho um probleminha que eu sou pé frio, né? Eu estava no 7 a 1, eu estava no 2 a 1 da Bélgica também, estava no estádio da Rússia. Então, assim, eu vejo as derrotas chatas. Por isso que eu estou indo na fase de grupos, porque aí não tem como o Brasil perder para Camarões. Vai ganhar de Camarões, aí eu afasto de mim essa conclusão”, comentou.

Se Fabio realmente é azarado ou não, a gente não sabe. Mas nessa sexta-feira, 2, a Seleção Brasileira acabou perdendo o jogo contra Camarões, por 1 a 0. O humorista, então, resgatou sua fala no programa, e fez um vídeo intercalando o momento em que os africanos fizeram o único gol da partida.

Mas como sabemos, a internet não perdoa. Muitos internautas ainda pediram que Fabio voltasse para o Brasil e parasse de assistir os jogos do Brasil de forma presencial. “Já comprou a passagem para vir embora para o Brasil? Compre agora!”, implorou uma. “É o Mick Jagger brasileiro. Alguém amarra o Porchat no hotel no próximo jogo”, exigiu outro.

Seleção Brasileira perde para Camarões e Daniel Alves é um dos principais alvos da torcida

Daniel Alves (39) acabou conseguindo sua primeira chance com a Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 2, contra Camarões. Porém, sua atuação foi longe de convincente para os torcedores do Brasil. O problema para a internet começou quando o técnico Tite (61) decidiu poupar o time titular para o confronto que já não valia muita coisa, visto que o Brasil já estava classificado desde o segundo jogo. A equipe cheia de reservas para o duelo contra Camarões foi capitaneada por Daniel Alves.

Porém, os africanos ganharam de 1 a 0, e a Seleção acabou duramente criticada pelos internautas, principalmente o capitão. “Alô, Daniel Alves? Pode falar ou tá f*dendo meu Brasil?”, reclamou uma torcedora. “A bola queima no pé do Daniel Alves, já foi um bom jogador mas hoje está tecnicamente fraco”, disse outra.