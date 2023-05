Tarólogo prevê mudanças drásticas para Virginia Fonseca e Zé Felipe: 'Muito cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez alerta para Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25) estão casados há menos de três anos, mas já carregam muitas histórias de amor. Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro do romance e revelou que viu mudanças drásticas na relação dos dois em suas cartas, além de fazer um alerta para o casal de famosos.

"No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", alertou o tarólogo para Virginia Fonseca e seu marido.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".

