Tarólogo alertou Faustão sobre problemas de saúde; relembre

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez previsão surpreendente sobre o futuro de Faustão e cuidados com a saúde

Antes mesmo de Faustão (72) começar a ter problemas de saúde e precisar de um transplante de coração, o tarólogo Val Couto já havia feito uma previsão do que poderia vir a acontecer com o comunicado. Em maio de 2023, o espiritualista conversou com a CARAS Brasil sobre o futuro do famoso e acabou revelando detalhes surpreendentes.

"Tem muita coisa boa, mas o que mais me preocupa é que ele precisa cuidar muito da saúde dele", comentou Val Couto, meses antes de Faustão surpreender os fãs com detalhes envolvendo sua saúde.

Ainda sem saber que Fausto sofria com problemas de coração, ele avaliou que poderia ser por conta de sua antiga cirurgia bariátrica. "Pode ser alguma coisa ligado a anemia, alguma coisa ligada ao estômago. Como ele passou por bariátrica, ele precisa tomar cuidado, principalmente, com algum problema no sangue. Então ele precisa ficar atento", disse.

Na época, a principal preocupação dos fãs do apresentador era sobre seu trabalho na televisão, que já estava com os dias contados. De malas prontas, ele ficou apenas mais algumas semanas no ar. "Eu já tinha dito numa previsão passada que o Faustão não ficaria na Band. Embora ele queria muito estar lá, mas não era o lugar dele", disse o religioso com ajuda das cartas.

Em agosto de 2023, Faustão passou pela cirurgia de transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele ficou internado por algumas semanas e chegou a ficar em estado grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

Logo após a cirurgia, ele ficou em observação por quase um mês e conseguiu retornar para casa depois de se recuperar. Quando o apresentador recebeu alta, um boletim médico informou que o pai de João Guilherme iria para sua residência, mas seguiria "sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco".