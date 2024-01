Talitha Morete fala sobre sonho de ter filhos: 'Priorizei minha liberdade financeira'

Apresentadora do É de Casa, Talitha Morete ainda comentou sua relação com as redes sociais, trabalho e moda em entrevista à CARAS Brasil

Apresentadora e empreendedora, Talitha Morete (39) conta que sempre teve o sonho de se tornar mãe. Hoje, recebendo menos cobranças sobre engravidar, ela assegura estar feliz com suas decisões e diz que escolhe viver um dia de cada vez.

"As pessoas perguntam e opinam, porque elas querem decidir o que é melhor para sua vida", diz Talitha Morete . "Sempre tive o sonho de ter filhos, mas priorizei a minha liberdade financeira. Estou feliz com as minhas escolhas. Hoje posso dizer: talvez sim, talvez não", completa à CARAS Brasil.

No fim de 2022, a apresentadora do É de Casa tomou a decisão de congelar os óvulos. Ela afirma que é um processo bastante caro e delicado, e que aconselha mulheres que queiram fazer o mesmo a procurarem diversos médicos, até que se sintam seguras e acolhidas.

Leia também: Talitha Morete ressalta orgulho por escolhas da vida e assegura que 'faria tudo de novo'

Para além da maternidade, ela se dedica ao programa da Globo, que vai ao ar nos sábados, e também equilibra o tempo com a Migha Acessórios, e-commerce que abriu com uma amiga há cerca de dois anos. A apresentadora diz que sempre quis trabalhar com empreendedorismo.

"Não é fácil empreender, mas estamos aprendendo aos pouquinhos. Não consigo me dedicar 100% porque a minha prioridade é a TV. Mas está sendo muito desafiador, e eu adoro desafios". Morete afirma que, por enquanto, pretende continuar o negócio de forma on-line.

Abaixo, Talitha Morete fala mais sobre seu trabalho para o ano de 2024 no É de Casa, dá detalhes do quadro Viva o Verde, e ainda explica sua relação com as redes sociais, esporte e moda. Confira trechos editados da conversa.

Como foi começar mais um ano na apresentação do É de Casa?

Melhor impossível. Aprendi muito e continuo aprendendo todo sábado. Os novos apresentadores chegaram para somar e nós estamos muito entrosados. E o mais importante de tudo: os telespectadores estão gostando. Somos líder de audiência em todo o país. Esse reconhecimento é uma alegria e um combustível para todos nós.

No programa, você apresenta o quadro Viva o Verde. Qual a sua relação com a natureza?

Minha mãe sempre foi apaixonada por plantas e eu cresci em meio à natureza. Sempre gostei de ir à cachoeira, sempre viajo para lugares com natureza. Quando comecei a fazer o quadro, passei a aprender, saber mais dos nomes, conhecer cada plantinha, foi quando me apaixonei. Hoje já perdi as contas de quantas plantas eu tenho em casa. Esses dias a gente plantou uma palmeira-jussara, eu e Murilo. E a importância de cada um poder plantar uma árvore para ajudar o meio ambiente, pensando nessa sustentabilidade. Falamos todos os dias desta loucura que está o tempo no mundo inteiro. Então, acho importantíssimo. As pessoas me encontram na rua, olham e falam: 'Viva o verde! Viva o verde!' Então, acho que as pessoas já associam, sabe?

Você é bastante ativa nas mídias, mostrando momentos do trabalho e do dia a dia. Como é a sua relação com as redes sociais?

Adoro e me divirto nas redes sociais. Gosto da troca com o público, com as pessoas que me acompanham e gostam do meu trabalho. O negócio é usar com moderação. A rede social não é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. Faço com o maior prazer do mundo, mas respeito o meu limite. Quando não quero postar nada, me permito ficar off.

Em seu perfil do Instagram você tem um destaque para treinos. Qual a importância de compartilhar sua rotina saudável com os seguidores?

Coisas boas precisam ser compartilhadas. Parece bobagem, mas se a pessoa está com preguiça e vê alguém malhando, já ajuda. Posto para incentivar outras pessoas. Já fui incentivada também. O exercício físico sempre fez parte da minha vida. Faz bem pro corpo e pra nossa saúde mental. Isso é o mais importante pra mim. Eu preciso liberar endorfina, suar, gastar energia. Isso me faz bem. A caminhada é uma ótima dica para quem é sedentário. E a musculação é essencial para você envelhecer bem, sem dores nas articulações.

Você também tem um destaque para seus looks. Qual a sua relação com a moda?

Adoro moda mas não sigo tendências. Uso o que me deixa confortável, o que tem a ver comigo. E não sou consumista. Gosto de usar roupas mais simples e brinco com os acessórios. Adoro calça jeans e camiseta branca.

Quais são seus principais projetos para 2024?

Meu projeto é continuar fazendo o que eu amo. E aguardo vocês, todo sábado, no É de Casa.