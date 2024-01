Talitha Morete ressalta orgulho por escolhas da vida: 'Faria tudo de novo'

Determinação e busca por independência guiam a trajetória de Talitha Morete, apresentadora do É de Casa

Desde o início da carreira,Talitha Morete (39) já sabia o que queria e, há um ano e meio, ela vive esse sonho oficialmente, desde que assumiu o posto de uma das apresentadoras do programa É de Casa. “Tenho certeza de que como apresentadora esse é só o começo, sou nova e tenho uma longa e, se Deus quiser, linda trajetória pela frente. Eu consegui conquistar o lugar que tanto batalhei, mas tem muita coisa pela frente ainda”, afirma.

Ao longo de seus 14 anos de emissora, antes de assumir as manhãs de sábado da TV Globo, a jornalista passou por programas como o Domingão do Faustão e o Mais Você. “Fui crescendo degrau por degrau. Cada ano no Mais Você, como repórter, era um aprendizado, mas sempre com a certeza de onde eu queria chegar, com o pé no chão. Tive muita paciência e resiliência, porque, em diversos momentos, você acha que não vai acontecer, não vai dar certo, fica desanimada, mas nunca deixei de acreditar e nunca parei de trabalhar. Então, me dediquei, abri mão de muita coisa e não me arrependo de absolutamente nada, faria tudo de novo”, garante.

Focada em seus objetivos, Talitha é motivo de piadas entre os amigos. Eles brincam que a fase workaholic dela não tem fim. “São escolhas que a gente faz na vida e eu fiz essa. Meu trabalho me dá força, é o que me deixa feliz. Óbvio que é minha família em primeiro lugar, tenho uma base muito forte e, graças a eles, também estou aqui. Eles sempre me apoiaram e isso é importante também para a gente manter os pés no chão, não se deslumbrar com esse meio, mas eu sempre quis ter a minha liberdade financeira, morar sozinha, sempre tive essa cabeça de trabalhar para ter o meu e não depender de ninguém”, explica ela, que acorda feliz às 4h da manhã todo sábado para trabalhar. “Sempre chego com o mesmo brilho no olhar de quando eu entrei, lá atrás, na TV Globo, com a mesma vontade, disposição e é isso que não quero perder nunca”, torce.

Cada escolha, uma renúncia e para realizar o que ela tanto desejava profissionalmente precisou ceder em algumas coisas. “Não dá para ter tudo nessa vida, né? Nunca deixei de fazer nada, vivo minha vida muito bem, viajo nas férias, encontro minhas amigas, eu vivo o hoje, não fico falando do passado nem me preocupando com o futuro. Mas, naquela fase dos 20 e poucos, 30, que estava todo mundo indo para festa, eu estava indo dormir porque tinha programa pela manhã. Talvez, se eu não tivesse tido esse foco, se não tivesse me dedicado tanto, não teria acontecido”, acredita.

Natural de Campinas e sem artistas na família, para ela, ser uma apresentadora de TV era um sonho distante, mas a jornalista lutou para torná-lo possível. “Tenho orgulho da minha trajetória”, avalia. Realizada, diz que seria egoísmo de sua parte falar que falta algo em sua vida. “Acho que estar tudo cem por cento perfeito não existe, não acredito nisso, mas estou tão feliz e focada no trabalho que não consigo sentir falta de absolutamente nada. Eu não tenho filho, não casei ainda, mas, de novo, por escolha. Não encontrei alguém ainda que me despertasse a vontade de casar, acho que tudo acontece na hora certa. Não sei se é falta, mas tirando a parte de trabalho, falando do lado pessoal mesmo, encontrar alguém, ter um filhou ou não, acho que em relação a isso eu não estou me questionando muito mais não, estou vivendo um dia de cada vez e deixando também a coisa acontecer. Se aparecer um grande amor, se eu tiver que ter filho, se tudo isso acontecer, de fato, será muito bem-vindo”, finaliza.

FOTO: MARCIO FARIAS