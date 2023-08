Taís Araújo recorda comercial de sua boneca e brinca: "Parece mais com a minha prima"

Em dia de TBT, a atriz Taís Araújo recordou o comercial em que falava sobre a sua boneca, vendida nos anos 90

Taís Araújo surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 3, ao relembrar quando teve sua própria boneca, com direito a vários looks. Aproveitando o dia de TBT, ela postou o vídeo em que aparece fazendo a propaganda do brinquedo, vendido nos anos 90, e também algumas fotos.

A atriz decidiu fazer a recordação no feed do Instagram, após ver a postagem de uma internauta, que contou que amava ter a boneca Taís Araújo. "Eu não tenho nenhuma relação de amor com a Barbie. Queria ter porque todo mundo tinha. Mas se teve uma boneca que eu amava era minha boneca Taís Araújo. Eu vivia com ela pra cima e pra baixo", confessou a usuária.

Ao ver a postagem, a mulher do ator Lázaro Ramos ficou bastante emocionada. "Fui lá no Twitter e dei de cara com um Tweet que vocês vão ver ao longo do carrossel. Ah gente, que amor! E não, não foi um surto coletivo dos anos 90, gente, minha própria boneca aconteceu", afirmou ela.

Com bom-humor, ela brincou sobre o produto não ter feito muito sucesso. "A boneca Taís Araujo! Foi um sucesso? Não! Provavelmente só essa menina do Tweet comprou e tá tudo bem, pelo menos ela já vinha com vários looks. Detalhe: A boneca parece mais com a minha prima Kelly do que comigo, mas é isso! Recordar é viver! #tbt", completou.

Confira a publicação:

Taís surge irreconhecível em foto antes da fama

A atriz e apresentadora Taís Araújo deixou os fãs em choque ao mostrar um antes e depois da fama. A esposa de Lázaro Ramos publicou um vídeo em que resgata cliques do passado e aparece irreconhecível, comparando com o momento atual de sua vida.

"Manda um recado para o boy que te zoava no passado: agora você pode ser mais que meu amigo, pode ser meu fã!", escreveu na legenda. "Pô, a pretinha que ninguém quer nem beijar na boca, 13 anos, ninguém queria saber de mim lá (....) Ninguém me queria... agora também, óh (risadas) eu só faço assim na cara deles, quando eu finjo que não lembro!", provocou ela na trilha sonora do vídeo.