Tadeu Schmidt exibe novo papel de parede do celular: "Achei lindo mesmo"

O apresentador Tadeu Schmidt encantou os fãs ao falar sobre a escolha da nova foto de papel de parede do celular

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 16h08

Tadeu Schmidt (47) encantou os seguidores das redes sociais ao exibir seu novo papel de parede do celular.

Em seu perfil, nesta segunda-feira, 27, o apresentador compartilhou uma foto em que aparece ao lado da esposa, Ana Cristina, em uma estrada de pedra e brincou ao falar sobre o significado do cenário do clique.

"Pronto! Mudei. Taí o novo papel de parede do meu celular. Uma foto que tirei recentemente… Só porque achei a luz extraordinária!!! E o cenário?! Estradinha de pedras, com um prédio charmoso lá no fundo e um carro fazendo a curva", escreveu ele no começo da publicação.

Em seguida, Schmidt falou sobre o cenário e confessou que achou a foto linda. "Sabe o que esse cenário significa? Nada! Só achei lindo mesmo. E gosto desses modelos que posaram pra foto… #papeldeparede", brincou o apresentador.

Os fãs elogiaram o novo papel de parede e deram sugestões. "Vocês estão lindos!! Ótima escolha! Mas gostaria de ver o cavalinho do Fantástico com a camiseta BBB 23", disse uma seguidora. "Só achei estranho que o figurino não está combinado", observou outro. "Amei a escolha. Modelos e foto linda", falou uma fã.

Confira o novo papel de parede do apresentador: