Tadeu Schmidt desabafa sobre o jornalismo no Dia da Liberdade de Imprensa: ''Orgulho da profissão que segui''

Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a profissão de jornalista no Dia da Liberdade de Imprensa

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 17h30

Nesta terça-feira, 7, é celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa. Para celebrar essa data tão importante, Tadeu Schmidt (47) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a sua profissão.

O apresentador do BBB 22 publicou um clique muito divulgado nesse dia, feito pelo concons´rcio de veículos de imprensa, criado durante a pandemia de covis-19.

Na legenda, ele aproveitou para lembrar do início de sua carreira e sobre o orgulho que sente em ser jornalista.

"Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu não tinha a exata noção... Na verdade, eu só pensava em ter um emprego e seguir uma carreira. Hoje, eu tenho outra visão. A cada dia que passa, tenho mais orgulho da profissão que segui. Minha saída para o entretenimento não muda em nada esse sentimento. Uma imprensa livre e forte é fundamental para uma sociedade saudável!", escreveu.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Parabéns pra esta classe tão linda!", escreveu um. "Parabéns a todos jornalistas", falou outro. "Um grande profissional com uma visão linda.", disse um terceiro.

Confira o post de Tadeu Schmidt sobre o Dia da Liberdade de Imprensa: