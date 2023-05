Tá enorme! Filho de Caio Blat rouba a cena em rara aparição com o pai

Caio Blat curte noite em festival de música com o filho caçula, Bento, fruto do relacionamento com Maria Ribeiro

O ator Caio Blat (42) aproveitou a noite deste domingo, 21, ao lado do filho caçula, Bento, de 13 anos, fruto do relacionamento com Maria Ribeiro (47). Os dois marcaram presença em um festival de música no Rio de Janeiro para assistir ao show do cantor Matuê (29).

Na chegada ao evento, eles posaram lado a lado e Bento mostrou o quanto já cresceu. Com camisa de time de futebol, o menino mostrou que já está quase da altura do pai. Orgulhoso, Caio abriu o sorrisão ao abraçar o herdeiro. Ele também é pai de Antônio, de 18 anos.

Recentemente, Caio Blat esteve no elenco da novela Mar do Sertão, trama das 6 da Globo que terminou há poucos meses.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Luisa Arraes fala sobre o namoro com Caio Blat

LuisaArraes (29) e CaioBlast (42) não moram juntos mesmo após 5 anos de relacionamento. Os atores, na verdade, são vizinhos de porta. A artista contou que os dois têm visões diferentes sobre o casamento e, porque decidiram ter um relacionamento assim.

Ela contou que o exemplo de relações diferentes na família do casal acabam afetando como eles enxergam as coisas: "Não existe uma receita e eu nunca achei que o casamento era uma opção feliz para mim”, contou em entrevista ao jornal O Globo. Ela ainda completou que o ator não tem a mesma visão: “O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira", completou.

Luisa também disse que suas opiniões diferem das de Caio: “É uma experimentação sem fim, e sempre lutei contra esse negócio da posse. É óbvio que o outro vai ter outros desejos e ele pode colocar aquilo em prática ou não, mas isso também é uma desconstrução. É difícil, mas a batalha vale a pena”.