Suzana Alves, a Tiazinha, faz revelação chocante sobre personagem: 'Queimei as roupas'

Após mais de 20 anos, ex-Tiazinha, Suzana Alves, revela ritual que realizou para se livrar de personagem e se descobrir

Em 1997, Suzana Alves estreou como a personagem Tiazinha, inspirada na Mulher Gato. Após mais de 20 anos, de quando deixou de interpretar o fenômeno, a empresária revelou como fez para se desvincular da personagem. Em entrevista a Leo Dias, a artista surpreendeu ao contar o ritual que fez para se descobrir.

Sem deixar de reconhecer a importância de Tiazinha em sua vida, Suzana Alves explicou o que aconteceu. “Tudo o que tenho é graças a Deus e a Tiazinha. Sou grata, mas precisei negar [a personagem] para ser eu mesma. Eu queria ser a Suzana”, contou.

E explicou o que precisou fazer: "Vivi um período de luto. Tive que enterrar o personagem para ser quem eu sou. Queimei até algumas roupas [da Tiazinha]. Foi um ritual mesmo. Vários rituais aconteceram. Pintei o cabelo de ruivo e queria que me chamassem pelo meu nome, Suzana. Não queria que me chamasse de Tiazinha”.



Suzana Alves comentou que guardou alguns itens para relembrar do momento marcante. “Eu guardei algumas coisas. É a minha história. Ainda bem que eu não queimei tudo, pois me arrependeria, né? Esse luto durou 10 anos. Quando se é um ator, é difícil tirar um personagem de ti. Todos os personagens que fiz tive de levar para terapia”, declarou em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, para Leo Dias.

Desde 2010, a atriz é casada com o tenista Flávio Saretta, com quem tem um filho de quase sete anos, chamado Benjamin. Após deixar de interpretar Tiazinha, a famosa ficou em terceiro lugar na Casa dos Artistas e participou de algumas novelas. Em 2019, ela esteve em Topíssima da Record TV.

Leia também:Marido interrompe Suzana Alves e sai em defesa da atriz: "Não estão nem aí"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Suzana Alves, eterna Tiazinha, revela volta aos medicamentos após diagnóstico de TDAH

A atriz Suzana Alves (44), conhecida por ser a eterna Tiazinha, revelou que precisou voltar a tomar remédio depois de ter sido diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A famosa é adepta da medicina natural e resolveu usar suas redes sociais para explicar a decisão para seus fãs.

“Está rolando uma polêmica no meu Instagram... Nunca fui de tomar remédio. Sou super, mega natureba, vocês sabem disso. Mas simplesmente, depois que descobri o TDAH, no ano passado, comecei a me tratar, buscar ajuda e tenho que tomar hoje meus medicamentos controlados. Isso não significa que eu tomo medicamento à toa. Não tomo para quase nada. Não tenho dor de cabeça, minha alimentação é mega saudável, mas tenho esse problema para tratar. Estou tomando no momento”, começou a atriz.

Tudo começou quando Suzana postou o uso de medicação genérica, que sua médica teria dito ser a causa de seu estado de saúde debilitado nas últimas semanas. “Estava muito sobrecarregada, me sentindo muito cansada, chorona, do nada perdi a vontade de tudo, de postar as coisas aqui para vocês, de engajar, de trabalhar, estava com pensamentos estranhos e super negativos. Demorei 15 dias para entender o que eu tinha”, contou.

“Fui piorando até começar a afetar os meus relacionamentos mais próximos! Liguei para minha médica muito sobrecarregada e na tentativa de buscar ajuda para entender o que estava acontecendo comigo, o que eu estava sentindo, ela me perguntou se eu estava tomando o remédio direitinho, tinha esquecido de tomar, estava tomando a mais por esquecimento ou algo assim… Me lembrei que na última compra da medição não tinha o original e acabei comprando o remédio genérico! E na hora ela me disse que o problema estava a. Por isso resolvi gravar esse vídeo para vocês ficarem atentos e entender a importância em ter um bom profissional te acompanhado no seu dia a dia e na sua semana”, escreveu Tiazinha, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, nesta seta-feira, 28, causando polêmica entre os internautas.