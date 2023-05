Marido interrompe Suzana Alves e sai em defesa da atriz: "Não estão nem aí"

Marido interrompe Suzana Alves durante transmissão ao vivo e faz desabafo corajoso

Casado com a ex-modelo Suzana Alves, o tenista Flávio Saretta fez um pronunciamento nesta quinta-feira (4) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. É que ela revelou que ainda sofre críticas por seu passado, o que motivou um longo desabafo do ex-atleta.

"Primeiro de tudo, o mundo é machista", interrompeu ele. "O homem se dá ao direito, ele não tem o direito, mas ele se dá o direito de falar o quer e de uma maneira muito machista. Eu falo porque a gente vive há muitos anos juntos e eu sinto isso na pele", disparou.

Ele seguiu dando sua opinião e defendeu a esposa dos comentários negativos. "Quando é uma mulher que faz sucesso, o homem acha que tem direito de fazer o que quer, porque ele é machista. Quando a mulher faz sucesso, ele fica maior ainda. Ele vai ver essa mulher que faz sucesso na rua, ele vai ser 'o cara', porque ele querer chamar atenção dessa mulher, porque ele é garanhão, o tal... Eu falo isso porque, a maneira como você apareceu para o mundo, no máximo do seu do seu sucesso, eu vejo como você é atacada. Eu vejo pessoas muito agressivas com você. Pessoas que não estão nem aí para a sua história, nem aí se você tem família, se você tem um filho pequeno de 6 anos. O cara simplesmente quer te atingir de alguma forma. Ele se alimenta com esse ódio", justificou.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Alves Saretta (@suzanaalvesoficial)

INÍCIO DO NAMORO

Recentemente, o ex-tenista Flavio Saretta relembrou o início do namoro com Suzana Alves, a ex-Tiazinha. Os dois se conheceram em 2008 e ele contou que passava por um momento desafiador em sua vida. O atleta sofreu com a depressão e teve o apoio da amada.

“Ela me tirou do fundo do poço. Me conheceu quando eu estava muito mal, completamente pirado, depressivo”, disse ao podcast Denílson Show.

Então, ele lembrou que eles se conheceram em um show e pediu a ajuda de uma amiga para aproximarem. Eles trocaram e-mails e marcaram um encontro. “Ficávamos duas horas conversando. Marcamos de sair para jantar. Ela sofreu muito na vida dela também. Foi a mulher mais conhecida da época dela, e ela largou tudo no auge, porque entrou em depressão tambem. As nossas histórias de sofrimento eram muito parecidas, o lado de ter perdido muita grana que ela conquistou... A gente foi se identificando. A gente chorava e sorria juntocom as nossas histórias”, contou.