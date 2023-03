Suzana Alves, a Tiazinha, desabafa sobre etarismo enquanto está na faculdade aos 44 anos

Eterna Tiazinha, Suzana Alves está em sua segunda graduação, cursando psicologia aos 44 anos

A atriz e empresária Suzana Alves (44) decidiu desabafar ao falar sobre etarismo! A eterna Tiazinha está fazendo sua segunda graduação aos 44 anos de idade, e usou suas redes sociais para comentar sobre a recente notícia das universitárias debochando da mulher de 40 anos que estudava na mesma sala que elas.

“Ela disse que essa mulher já deveria estar se aposentando e não fazendo faculdade. Como vocês sabem, estou na minha segunda faculdade, fiz Jornalismo, e agora estou no sétimo semestre de Psicologia. Fiquei pensando muito sobre essa nota que eu li. Acredito que a vida começa aos 40 anos. Vou para meus 45 anos agora em agosto e fiquei pensando: Deus, como é bom a gente viver, querer estudar, querer realizar nossos sonhos. Como é maravilhoso a gente estar cheia de vida, planejando… Já estou pensando na minha próxima faculdade, no mestrado, nas minha especializações”, disse a eterna Tiazinha dos anos 90, em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

E Suzana não parou por aí. Na legenda da postagem, ela fez questão de destacar que as meninas que gravaram o vídeo debochando da mulher mais velha, pediram desculpas após a repercussão negativa do caso. “A menina errou, todos nós falamos e fazemos bobagem nessa vida, temos que respeitar o tempo de cada um! Lembrando que a menina que disse isso já se arrependeu e pediu desculpas”, escreveu a atriz.

“Aqui vale reflexão do que sai da nossa boca, sem pensar, sem se aprofundar, sobre o perdão e que nunca devemos parar de sonhar e de realizar! Tenho 44 anos e só estou na minha segunda faculdade. Ainda tem muito chão pela frente, se Deus quiser!”, finalizou Suzana.

Veja a publicação da atriz e empresária Suzana Alves, a eterna Tiazinha, falando sobre etarismo, enquanto faz sua segunda faculdade aos 44 anos de idade: