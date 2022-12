Susto de Zé Vaqueiro: Relembre famosos que tiveram perrengues com aviões

Zé Vaqueiro precisou fazer um pouso de emergência; outros artistas também já passaram sustos em viagens aéreas

Zé Vaqueiro (23) cancelou shows após fazer pouso de emergência em Fortaleza. O cantor seguia para sua apresentação em Serra Talhada (PE) quando o avião sofreu um pane e precisou retomar para a pista . O artista não foi o único a sofrer um perrengue com aviões, famosos como Bruno (53), da dupla com Marrone (57), Luisa Sonza (24), Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), Neymar (30), Fernando (38) e Sorocaba (42) e Xuxa (59) estão entre as celebridades que já levaram sustos com aeronaves durante viagens.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o cantor pediu desculpas aos fãs pelo ocorrido. “Imensamente abalado pelo acontecido, Zé Vaqueiro pede desculpas aos fãs das cidades de Floresta e São Luís do Quitunde/AL pelo cancelamento dos dois shows da noite e conta com a compreensão de todos”, informou a assessoria pelas redes sociais. O artista ainda revelou que com o pane, o avião sofreu uma forte turbulência e mesmo com o piloto voltando em segurança para a pista, ele e as três pessoas que o acompanhavam ficaram muito assustados e nervosos.

Em janeiro de 2021, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, também passou um perrengue durante uma viagem após uma turbina do avião em que ele e estava com sua esposa, Marianne Rabelo (44), e o filho Enzo Rabelo (14), estourar. Sua colega de profissão Luisa Sonza também foi vítima de um susto aéreo. Em novembro deste ano, a cantora teve dificuldades em voar dos Estados Unidos para o Brasil, porque os aviões sofreram problemas mecânicos. Ela conseguiu enfrentar os impecilhos e chegou em no país para fazer o primeiro show da turnê O Conto dos Dois Mundos, na Arca, em São Paulo.

Os também cantores Fernando e Sorocaba passaram por um susto em 2016. A dupla estava viajando em seu jatinho particular, quando um vidro da cabine rachou, fazendo com que a aeronave descesse muito rápido, atingindo 10 mil pés, até que o piloto conseguiu retomar o controle e todos ficaram bem.

Xuxa sofreu um perrengue também em 2016. A artista estava indo para Piauí em seu jatinho particular na companhia de Junno Andrade (59). A aeronave foi atingida por um raio e precisou pousar em Brasília. Na época, ela postou um vídeo no Instagram para revelar o que estava acontecendo para seus seguidores. A apresentadora aparecia com uma máscara de oxigênio.

Xuxa em vídeo postado no Instagram após susto em aeronave (Foto: Reprodução/Instagram)

Já o jogador de futebol Neymar fez um pouso de emergência em Boa Vista (RR) em junho deste ano. Ele estava voltando de Miami, nos Estados Unidos, acompanhado de alguns familiares e amigos. De acordo com o que foi veiculado na época, um problema no para-brisa do avião fez com que o piloto precisasse realizar o pouso. Para evitar questões com a pressurização, a aeronave desviou a rota original e foi para a capital de Roraima.

A cantora Maiara, desacompanhada de Maraisa, estava indo para São Paulo quando presenciou um pássaro chocar a turbina de seu jatinho, fazendo com que a aeronave fizesse um pouso de emergência em Santa Catarina, em janeiro de 2022. Vale lembrar que dois meses antes do ocorrido, em novembro de 2021, a artista perdeu sua grande amiga e uma das maiores influências femininas do sertanejo, Marília Mendonça (1995-2021).

A cantora estava a caminho de Minas Gerais para cumprir sua agenda de shows, quando o avião de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Além de Marília, mais quatro pessoas morreram no acidente, entre eles estavam seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro.

Além de Marília, outros artistas faleceram em decorrência de acidentes aéreos. Em maio de 2019, Gabriel Diniz (1990-2019), cantor que ficou conhecido pelo hit Jenifer, morreu aos 28 anos na queda de um avião de pequeno porte em uma região de manguezal no Porto do Mato (SE).