Suspeito da morte de Jeff Machado trabalhou na Globo; emissora vai esclarecer demissão

Suspeito da morte de Jeff Machado trabalhou na Globo até 2018; vaga em novela pode ter motivado o assassinato

O Fantástico deste domingo, 29, mostrou pela primeira vez quem é o suspeito de matar o ator Jeff Machado. Segundo informações da revista eletrônica, Bruno de Souza Rodrigues é apontado pelas investigações como o responsável. Ele era amigo do ator.

Na entrevista, a mãe diz que o ator foi enganado pelo amigo que cobrou dinheiro prometendo escalação em uma novela. "Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade", contou ela.

O mais surreal da história é que Bruno de Souza Rodrigues foi funcionário da Globo até 2018. Ele acabou demitido pela emissora em circunstâncias não reveladas . De acordo com o Fantástico, a Globo vai compartilhar com a polícia os detalhes do desligamento.

Ainda de acordo com as investigações, o "amigo" seguiu movimentando as contas bancárias da vítima após o desaparecimento. Foi ele quem também alugou a casa onde o corpo do ator foi encontrado.

O corpo dele foi encontrado no dia 22 de maio enterrado e concretado dentro de um baú no quintal de uma casa em Campo Grande , no Rio de Janeiro. A investigação apontou que ele faleceu em decorrência de asfixia ou estrangulamento, e foi enterrado em um baú que pertencia a ele mesmo.

O enterro do corpo de Jeff Machado aconteceu neste sábado, 27, em Araranguá, Santa Catarina.

Bruno de Souza Rodrigues é o principal suspeito do assassinato do ator Jeff Machado, Bruno já trabalhou na Globo até 2018 quando foi demitido pela empresa. #Fantásticopic.twitter.com/4CJpGM5S92 — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) May 29, 2023

SUSPEITO IDENTIFICADO

Uma das melhores amigas do ator Jeff Machado, a esteticista Cintia Helsendeger, contou que um amigo é o principal suspeito pela morte do ator. Eles se conheceram recentemente e o rapaz se aproximou muito rápido do ator.

Ela conta que chegou a conhecer o suspeito e o ator se queixava. "Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando", relatou ela ao jornal 'Extra'.

Segundo a amiga, o caso era estranho e aproximação aconteceu rápido demais. "Ele [Jeff] me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff", contou ela.