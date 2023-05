Investigação revela quando Jeff Machado morreu; o corpo dele foi encontrado em um baú

A investigação sobre a morte do ator Jeff Machado, que estava desaparecido há meses e foi encontrado morto em um baú, revela novos detalhes sobre a tragédia

A investigação sobre a morte do ator Jeff Machado, que atuou na novela Reis, da Record TV, continua acontecendo e revela novos detalhes a cada dia. Desta vez, o site G1 revelou que a investigação apontou quando deve ter acontecido a morte del e.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros informou que o artista deve ter falecido no final do mês de janeiro . A previsão da data foi possível por causa de informações fornecidas pela mãe dele, Maria das Dores Machado. Ela informou que ele parou de mandar mensagens de áudio no fim de janeiro, e passou a apenas escrever mensagens de texto.

No dia 22 de janeiro, um amigo informou que falou com Jeff por causa do seu aniversário. No dia 23 de janeiro, o ator foi multado por ultrapassar um bloqueio viário na Estrada da Ilha, em Guaratiba. No dia 30 de janeiro, os cachorros dele começaram a ser vistos nas ruas e a família percebeu que algo tinha acontecido com ele.

O corpo dele foi encontrado no dia 22 de maio enterrado e concretado dentro de um baú no quintal de uma casa em Campo Grande , no Rio de Janeiro. A investigação apontou que ele faleceu em decorrência de asfixia ou estrangulamento, e foi enterrado em um baú que pertencia a ele mesmo.

O enterro do corpo de Jeff Machado aconteceu neste sábado, 27, em Araranguá, Santa Catarina.

SUSPEITO IDENTIFICADO

Uma das melhores amigas do ator Jeff Machado, a esteticista Cintia Helsendeger, contou que um amigo é o principal suspeito pela morte do ator. Eles se conheceram recentemente e o rapaz se aproximou muito rápido do ator.

Ela conta que chegou a conhecer o suspeito e o ator se queixava. "Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando", relatou ela ao jornal 'Extra'.

Segundo a amiga, o caso era estranho e aproximação aconteceu rápido demais. "Ele [Jeff] me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff", contou ela.