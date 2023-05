Corpo de ator foi encontrado no baú que pertencia a ele e advogado se pronuncia

Advogado fala sobre o baú em que o corpo de ator desaparecido foi encontrado: 'É uma outra pista'

O caso da morte do ator Jeff Machado continua rodeado de mistério. O corpo dele foi encontrado enterrado dentro de um baú em uma casa no Rio de Janeiro e o advogado da família dele revelou que o baú pertencia ao próprio ator.

De acordo com reportagem do site G1, o advogado da família, Jairo Magalhães, contou que o baú fazia parte dos pertences que Jeff tinha em sua casa. “Esse baú pertence ao Jeff, é igual a um outroque ele tem na casa dele, e foi retirado de lá. É uma outra pista que levou a delegacia a desconfiar de quem estava envolvido no caso: a de que era uma pessoa que tinha acesso à casa do Jeff”, informou ele à publicação.

O corpo de Jeff Machado foi encontrado enterrado e concretado dentro de um baú na última segunda-feira, 22. O corpo dele estava com as mãos amarradas e foi identificado pelas impressões digitais. O artista estava desaparecido desde o final de janeiro deste ano.

Nas redes sociais, a família do ator publicou um desabafo forte. "Jefferson foi assassinado fria brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e claro, sem escrúpulos nenhum. Em breve daremos maiores informações. A Polícia de Paradeiro do RJ fez um trabalho excelente! Muito obrigada a todos que ajudaram com cada pequeno detalhe. Oremos, pensamentos bons é o que o Jeff precisa agora. Eu sou Cintia Hilsendeger, amiga do Jeff e da família e estive a todo momento nas redes sociais do Jeff coletando informações", diz a mensagem.