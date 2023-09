Suspeitas? Polícia vai investigar morte do dentista Rafa Puglisi após acidente trágico

Polícia vai investigar morte do dentista Rafa Puglisi; autoridades foram ao local após a morte e colheram evidências

A morte do dentista Rafael Puglisi será investigada. É que autoridades foram chamadas após o acidente e colheram evidências para concluir o que aconteceu no momento da morte do profissional.

Até o momento, o que se sabe é que ele caiu e bateu a cabeça na piscina. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo enviou informações sobre a chegada dos policiais ao local assim que foi constatado o acidente. A história não está totalmente esclarecida.

"Policiais militares foram acionados, via Copom, para o atendimento da ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima caída já sem vida próximo à sua piscina. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri", diz a nota

Também nesta segunda, o Jornal da Record revelou que um detalhe crucial para as investigações vazou. "Os policiais disseram ter encontrado o dentista no chão, com parte do corpo dentro da piscina. Havia manchas de sangue perto da vítima e na parte superior de um quarto, o que sugere eventual queda", relatou o telejornal.

Morte foi anunciada nesta segunda, 18

O dentista Rafael Puglisi, que já cuidou dos dentes e sorrisos de vários famosos, faleceu aos 35 anos de idade nesta segunda-feira, 18. Ele morreu pela manhã em sua casa na Grande São Paulo. De acordo com a equipe dele, o profissional mergulhou na piscina e bateu a cabeça. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu.

A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio das redes sociais, onde compartilharam uma foto da declaração de óbito dele. "Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", informaram os familiares em uma nota publicada nas redes sociais.

Quem é Rafael Puglisi?

O dentista Rafael Puglisi era reabilitador oral e diretor clínico do Instituto Odontológico Guy Puglisi (IGP). Ele se especializou em odontologia estética e técnicas de reabilitação.

Ao longo de sua carreira como dentista, Puglisi atendeu alguns famosos em seu consultório, incluindo o jogador de futebol Neymar Jr, a cantora Juliette, a influenciadora Jade Picon, o humorista Whindersson Nunes, a cantora Gabi Martins e o ex-BBB Pyong Lee.