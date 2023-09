Dentista dos famosos morre de forma trágica em sua casa: ‘Sem vida’

Dentista dos famosos, Rafael Puglisi faleceu aos 35 anos de idade ao fazer atividade de sua rotina em casa

O dentista Rafael Puglisi, que já cuidou dos dentes e sorrisos de vários famosos, faleceu aos 35 anos de idade nesta segunda-feira, 18. Ele morreu pela manhã em sua casa na Grande São Paulo. De acordo com a equipe dele, o profissional mergulhou na piscina e bateu a cabeça. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu.

A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio das redes sociais, onde compartilharam uma foto da declaração de óbito dele. "Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", informaram.

Na segunda parte do desabafo, a equipe dele fez elogios para quem Rafael foi em vida. "Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!

Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela!

Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém!", escreveram.

O velório dele será restrito para os familiares. "Agradecemos profundamente todas as condolências! Temos certeza que o Rafa está muito feliz com tanta oração e positividade de vocês! O velório e o enterro serão privados, por favor, respeitem a privacidade da família", informaram.

Quem é Rafael Puglisi?

O dentista Rafael Puglisi era reabilitador oral e diretor clínico do Instituto Odontológico Guy Puglisi (IGP). Ele se especializou em odontologia estética e técnicas de reabilitação.

Ao longo de sua carreira como dentista, Puglisi atendeu alguns famosos em seu consultório, incluindo o jogador de futebol Neymar Jr, a cantora Juliette, a influenciadora Jade Picon, o humorista Whindersson Nunes, a cantora Gabi Martins e o ex-BBB Pyong Lee.

View this post on Instagram A post shared by Dr|Rafael Puglisi| (@rafapuglisi)

Famosos lamentam a morte de Rafa Puglisi

Nos comentários do post informando a morte do dentista, vários famosos manifestaram o choque com a notícia.

Ana Paula Siebert escreveu: "Nossa que tristeza, que tragédia… descanse em paz…". MC Gui escreveu: "Irmão meu Deus não pode ser. Que Deus conforte sua família. Você foi gigante meu amigo". Lexa comentou: "Meu Deus! MEU DEUS". Gabi Martins declarou: "Eu não acredito. Descanse em paz Rafa". Pyong Lee disse: "Não acredito… Rafa… descanse em paz e que Deus conforte todos os familiares e amigos. Estou em choque com a notícia". Deive Leonardo comentou: "Meu Deus que tragédia! Deus conforte o coração de todos os seus familiares e amigos! Rafa era uma pessoa maravilhosa!".