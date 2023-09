Danni Suzuki chora ao falar da morte do maquiador Rico Tavares

Após acompanhar de perto a internação do maquiador Rico Tavares, Danni Suzuki fala pela primeira vez sobre a morte dele

A atriz Danni Suzuki apareceu nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, para falar pela primeira vez sobre a morte do maquiador Rico Tavares. Ele faleceu durante a madrugada após ficar internado por três semanas em decorrência de um atropelamento no Rio de Janeiro. Nos stories do Instagram, a artista lamentou a morte do amigo e chorou ao elogiá-lo.

"Queridos amigos e pessoas queridas, o Ricardinho partiu essa madrugada. Só agora eu consegui tirar o pijama e tomar um chuveirada. Eu tenho total compreensão da situação do Ricardinho e todo conforto de Deus pra entender esse momento. A única certeza, na verdade, que a gente tem na nossa vida é que todos nós uma hora vamos partir, mas quando chega esse momento é muito difícil a gente lidar com a saudade. Essa saudade não tem fim, mas eu não queria deixar de agradecer profundamente aqui a todas as pessoas e amigos queridos que desde o início estão rezando por ele, porque isso é muito importante pra fortalecer a gente, todas as pessoas que amam ele", afirmou ela.

Por fim, a artista disse: "Agora o Ricardo está me ensinando mais uma coisa: o significado da fé, um entendimento da vida muito maior. Me ensinando a ter paz e serenidade nesse momento tão difícil de despedida. O Ricardo era uma pessoa muito maravilhosa, muito mesmo, lindo demais. Muito especial, muito engraçado, muito alegre (...) O tamanho da minha tristeza hoje, apesar de ser grande, não é maior que o tamanho do amor que meu amigo deixou aqui pra mim".

O que aconteceu com Rico Tavares?

O maquiador Rico Tavares foi dado como desaparecido no dia 22 de agosto. Ele foi encontrado alguns dias depois com ferimentos de um atropelamento. Ele foi levado para um hospital estadual e seguiu internado até sua morte. Os médicos diagnosticaram que ele estava com edema cerebral e fraturas pelo corpo. Além disso, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Qual foi a causa da morte de Rico Tavares?

De acordo com o hospital, Rico sofreu uma parada cardíaca por volta das 17h de quinta-feira, 14, e foi reanimado. Na madrugada de sexta-feira, ele teve outra parada cardíaca e faleceu à 1h55. O paciente estava em coma e respirava com a ajuda de aparelhos. A causa da morte dele foi falência múltipla de órgãos. A família dele autorizou a doação de córneas dele após sua morte.