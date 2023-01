Suposto namorado de Gugu Liberato explica porque foi à Justiça: "Não quero dinheiro"

Suposto namorado de Gugu Liberato desabafa nas redes sociais após sofrer críticas por ir em busca de seus direitos

Em um desabafo nas redes sociais, o chef de cozinha Thiago Salvático (36) rebateu as críticas que tem sofrido desde que foi à Justiça para tentar comprovar que teve uma "união estável" com o apresentador Gugu Liberato.

Após sofrer a primeira derrota no processo, ele esclareceu porque decidiu brigar pelo reconhecimento e disse que seu objetivo não é dinheiro.

"Não estou aqui em busca de dinheiro. Eu não preciso. Não estou nesse processo em busca de dinheiro. Eu tenho os meus negócios, uma vida maravilhosa. Só quero respeito. Só estou me defendendo. O Gugu trabalhou 30 anos na frente da televisão, numa emissora onde a religião não permite ser homossexual... Não preciso de dinheiro, não quero dinheiro", desabafou.

JUSTIÇA NÃO RECONHECEU

A Justiça não reconheceu a suposta união estável alegada pelo chef de cozinha e empresário Thiago Salvático (35) com o apresentador Gugu Liberato, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico.

O empresário alegava que viveu um romance por oito anos com o comunicador, o que não foi comprovado juridicamente. As informações são do colunista Gabriel Perline, do iG.

Ele publicou trechos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nela, o juiz José Walter Chacon Cardoso classificou a relação dos dois como “clandestina”.