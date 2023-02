Sucesso na Globo, ator morreu após doença e drama familiar

Comediante Caike Luna descobriu um câncer logo após o falecimento de seu pai durante a pandemia

Com carisma e talento reconhecido por todo o Brasil, o ator Caike Luna (1978 - 2021), faleceu aos 42 anos, depois de passar por duas tragédias dolorosas em sua vida. O artista, que ficou conhecido pelo personagem Cleitom, no extinto programa "Zorra Total", descobriu um câncer logo após o falecimento de seu pai .

Em meio a pandemia de COVID-19, que havia acabado de entrar em seu segundo ano, Caike abriu o coração com os fãs e anunciou através de suas redes sociais que estava enfrentando um câncer. O artista disse que o diagnóstico aconteceu pouco após a morte do pai, que foi vítima de Covid-19.

"Quando esse vírus da vida real [o coronavírus] bateu lá em casa e levou meu pai, fiquei triste, perdi peso, perdi um pouco meu dom de iludir. Daqui a pouco, colocarei um cateter para iniciar um tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin que me habitava enquanto eu iludia", relatou.

"Não podemos deixar que a realidade nos sequestre a capacidade de voar apenas fechando os olhos. Ela sempre vai tentar. Vida real. Qualquer recado, me mandem por Jesus, o Cristo. Estarei sedado, mas Ele, comigo e com quem crê, não dorme nunca. Então acorda para cuspir que o tempo muge", escreveu Luna.

Meses depois, Caike não conseguiu vencer a batalha contra o câncer e teve sua morte anunciada por Katiuscia Canoro, antiga parceira do "Zorra Total". "É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", disse ela, no dia 3 de outubro de 2021.

E completou: "Meu amigo, não chore mais, você está livre da dor e agora vai brilhar. Obrigado por tudo. Você está gigante, um gênio, um ser iluminado. Eu estou com você para sempre no meu coração".

Além do "Zorra Total", Caike participou de outros humorísticos de sucesso, como "Treme Treme" (2015), "Xilindró" (2016), "Tô de Graça" (2017), "A Vila" (2017) e "Baby e Rose" (2018), no Multishow. Ele também participou da novela "Rock Story" (2016), da TV Globo.