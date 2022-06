Sorocaba, dupla de Fernando Zor, revela conversa que teve com o amigo sobre relacionamento com Maiara

Durante uma entrevista, Sorocaba, revelou que conversou com Fernando Zor sobre a relação com Maiara

Sorocaba (41), da dupla com Fernando Zor (38), fez algumas revelações sobre o amigo durante uma entrevista para o canal, Conceito Sertanejo, no YouTube.

O sertanejo afirmou que conversou com o Fernando sobre o relacionamento dele com a também cantora Maiara (34), aconselhando o amigo a não expor tudo nas redes sociais.

"Existiram momentos dentro desse relacionamento todo que eu, como amigo, falei: 'Cara, vocês têm que se acertar. A vida de vocês é uma loucura'. Não é fácil, artista com artista. O artista com uma pessoa que não é, você já fica muito tempo fora de casa, imagina com alguém que é", disse na entrevista.

Sorocaba ainda acrescentou que não quer que o relacionamento afete nem os sucessos das dupla Fernando e Sorocaba e Maiara e Maraisa (34) e que torce muito pela felicidade do casal já que sabe que eles se ama.

"Eu quero que o Fernando seja feliz e que a Maiara, seja feliz. Se for para serem felizes juntos, tomara que seja, que dê certo. Mas que não tenha a pressão de fora para estarem juntos. E, o principal, que não fiquem levando informação toda hora do jeito que estava no começo do relacionamento. 'Pisou no meu pé, discutiu, já levo para a rede social'. Então, acho que isso faz parte do amadurecimento, para eles, tudo é muito novo... É uma coisa nova para nós todos, nunca passamos por isso. Sempre fomos discretos. Ele não estava preparado para isso, ele foi colocado no olho do furacão e sabia que não estava preparado para receber toda essa muvuca. Tudo que eu puder fazer para defender, eu vou fazer", contou ele.

Fernando Zor e Maiara reatam noivado

Há algumas semanas, Maiara e Fernando reataram o noivado e publicaram a notícia em suas redes sociais: "Um lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois. Que Deus nos proteja minha noivinha, meu amor, minha vida!".

O relacionamento do casal já dura 3 anos entre idas e vindas.