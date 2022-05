Maiara revela o plano de se casar em breve com Fernando Zor

Maiara conta que está escolhendo a melhor data para o seu casamento com Fernando Zor

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 18h14

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), está de olho em uma boa data para se casar com Fernando Zor (38). Juntos novamente há alguns meses, os dois querem se casar em breve, mas dependem da agenda de shows de casa um.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, eles estão pensando se organizando para a festança. “A gente está prevendo essa data, ainda não tem, estou tentando me organizar com ele. Na verdade nós estamos. Todo dia ele pergunta para mim: 'e a data?'. Falamos sobre dezembro”, disse ela.

Tatuagem de Fernando para Maiara?

Recentemente, Fernando perguntou para os fãs qual presente poderia dar para Maiara e os fãs tiveram uma ideia diferente. Os internautas deram a sugestão para o cantor fazer uma tatuagem com o nome dela, mas o artista não gostou da ideia.

"Aí depois ela mete o pé no meu rabo e eu vou fazer o que com a tatuagem? Vou apagar? Não, sem tatuagem. A gente é bobo, mas nem tanto", brincou.