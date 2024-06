Solteiro, Lucas Buda surpreende ex-sister com pergunta indiscreta durante festa

Tá rolando? Lucas Buda surpreende com pergunta ousada e ‘flerta’ com ex-colega de confinamento durante festa de Yasmin Brunet

Na noite da última terça-feira, 11, vários ex-participantes do Big Brother Brasil 24 prestigiaram a festa de aniversário de Yasmin Brunet em um hotel em São Paulo. Entre eles, Lucas Henrique, conhecido como Buda, não deixou passar a oportunidade e flertou com uma antiga colega de confinamento em tom de brincadeira durante o evento.

Enquanto entrava no 'Baile da Sereia', Lucas encontrou Deniziane e começou a gravar um vídeo ao lado dela. Foi então que Marcus Vinícius apareceu e brincou que seriam apontados como um casal se fossem fotografados juntos: "Buda e Deniziane chegam juntos ao evento", ele disse, em tom de brincadeira. “Meu Deus, não!”, disse a morena.

No entanto, Lucas levou a brincadeira a sério e não perdeu a oportunidade de demonstrar seu interesse na fisioterapeuta e influenciadora digital: “Aí, Deniziane, tá solteira?”, ele fez a pergunta indiscreta enquanto dava risada. “Eu tô”, ela disse. “Eu também”, Buda disparou sem pensar duas vezes e os amigos caíram na gargalhada com o flerte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Nas redes sociais, o momento repercutiu e divertiu os seguidores do professor de educação física: “Eu só queria a autoestima dele! Podem criticar, mas ele não chora pra ninguém”, brincou uma. “Atacante brabo”, comentou mais um. “Vai que é tua Any, não perde essa oportunidade”, escreveu uma terceira. “Ele conquista no humor”, disse outra.

É válido mencionar que Deniziane está solteira desde o fim de seu romance com Matteus Amaral durante o confinamento. Fora do programa, a fiisoterapeuta surgiu ao lado de um homem misterioso em seu aniversário e revelou que já viveu um romance com ele no passado, mas parece que o affair não foi para frente e ela continua solteira.

Vale lembrar também que Lucas Buda está solteiro desde que saiu do reality show, onde descobriu o término de seu casamento com Camila Moura após flertar com Giovanna Pitel. Fora do confinamento, ele teve um breve affair com Nina Capelly, prima de MC Binn, que chegou a engravidar e acreditava que o professor era o pai, mas ela acabou perdendo o bebê.

Lucas Buda detalha a descoberta do divórcio:

O ex-BBB Lucas Henrique está passando por um período difícil desde sua saída do reality show da Globo. Durante sua participação no programa, sua ex-mulher, a influenciadora Camila Moura, pediu divórcio enquanto ele ainda estava confinado. Meses depois do término, Buda revelou como recebeu a notícia nos bastidores da emissora.

Em entrevista ao Central Splash, o ex-brother disse que descobriu o divórcio em breve conversa com a produção do Big Brother Brasil após sua eliminação. "Disseram: 'Você vai ter entrevistas agora e vão te perguntar sobre isso. Você fala o que tiver que falar, e se não quiser, é um direito seu", revelou Lucas, que detalhou o momento.