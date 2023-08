Solteira? Gabi Luthai faz novo desabafo em fotos de biquíni: ''Me reconectar''

Cantora Gabi Luthai faz nova postagem sobre se reconectar e levanta mais suspeitas sobre possível fim do casamento com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai fez um novo desabafo em sua rede social neste sábado, 26, levantando ainda mais suspeitas sobre um possível término de seu casamento com o empresário Teo Teló. Após fazer postagens enigmáticas nos stories, ela publicou um texto em seu feed.

Com fotos deslumbrantes de biquíni, a artista esbanjou suas curvas esculturais e não chamou a atenção apenas com a beleza, mas também com suas palavras sobre se reconectar em finais e recomeços na vida.

"Eu quero, antes de tudo, me reconectar com o melhor de mim. Quero abraçar o caos que vem junto no pacote. Quero reconhecer as posições de desvalorização em que me coloquei, sair e nunca mais voltar a elas. Porque não quero me sentir desse jeito nunca mais. Se perder de si mesmo é uma das piores dores. Você vai lá no fundo do poço. E quando acha que já chegou ao limite, percebe que pode descer ainda mais. Mas isso precisa e pode ter um fim. Finais e recomeços somos nós quem definimos. Ninguém tem o poder de tirar seu amor próprio ou sua autoestima. Você que confere esse poder a alguém que não é você. E isso é um erro. Talvez um dia você se perceba assim como eu. Eu espero que não, espero que você possa aprender com os meus erros. E se você está se identificando. Que você possa sair desse lugar ruim. Que você perceba que pode e merece muito mais! E esse texto não é sobre um relacionamento a dois, é sobre um relacionamento com si mesmo!", declarou ela.

Há 10 anos comemorando o Dia dos Namorados com o irmão de Michel Teló, Gabi Luthai subiu ao altar com Teo Teló há menos de um ano. Eles fizeram um casamento luxuoso e uma lua de mel caríssima em uma cabana. Nos últimos dias, ela fez questão de deixar claro que o desabafo não era uma estratégia de marketing para divulgar sua música.

Gabi Luthai e Teo Teló fizeram ensaio sensual:

Antes das especulações de término, Gabi Luthai e Teo Teló protagonizaram algumas cenas quentes nas redes sociais. Em maio deste ano, os dois apareceram em uma seleção de fotos sensuais do casal trocando carinhos em vários cenários, incluindo uma banheira e no mar.