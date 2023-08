Gabi Luthai levanta suspeitas de término com Teo Teló após desabafo: “Tá doendo”

Gabi Luthai faz desabafo enigmático sobre o fim de um ciclo e seguidores especulam término do casamento com Teo Teló

A cantora Gabi Luthai levantou suspeitas sobre um possível término de seu casamento com o empresário Teo Teló, após fazer uma série de desabafos em suas redes sociais na última quinta-feira, 23. Entre as mensagens enigmáticas, a famosa abriu o coração sobre o fim de um ciclo e a importância de se amar.

Gabi iniciou a reflexão em seu perfil oficial do Instagram ao refletir sobre a letra de uma de suas composições ‘Ela é só dela’: "Hoje minha terapeuta me disse uma coisa e fez muito sentido. Há tempos eu tenho falado de minhas insatisfações... Só não viu quem não quis", disse a cantora, que subiu ao altar com o irmão de Michel Teló há pouco menos de um ano.

“Nem eu tinha percebido o quanto a música estava falando por mim e eu fingindo que nada estava acontecendo. Parece que meu eu-lírico fala antes da versão moldada que eu criei!", ela desabafou sobre a letra canção, que fala sobre o fim de um relacionamento, sem direito a perdão ou segunda chance: "Mas pra quem não soube cuidar, ela é formada em desprezar", diz um trecho.

A cantora fez questão de evidenciar que o desabafo não é uma estratégia de marketing para divulgar a canção, que foi lançada recentemente: “Sou apenas eu começando a me expressar… Não está fácil, mas estou chegando lá. Tá doendo, mas tem ciclos que precisam chegar ao fim para que novos comecem", disparou.

O desabafo não parou por aí! Gabi compartilhou a canção mais uma vez e deixou claro que a letra representa sua vida: “É muito louco como eu começo a contar através das músicas o que estou sentindo antes mesmo de me dar conta", disse a cantora, que na sequência, dividiu uma reflexão sobre responsabilidade e amor-próprio:

Durante a madrugada, a artista também compartilhou outra reflexão: “Só se perde de si mesma quem permite... e eu tenho consciência dessa responsabilidade”, ela escreveu e depois emitiu um alerta: “Nessa de ser uma mulher sábia, cuidado para não aceitar menos do que você merece! Aprenda a reconhecer o seu valor!”, finalizou.

Nos comentários da última publicação no feed de Gabi, os seguidores especularam um possível término: “Estou achando que ela se separou”, disse uma admiradora. “Está mal na relação? Tomara que tudo se acerte”, desejou outra. Vale lembrar que Gabi e Teo oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa no ano passado. Eles já estavam juntos há cerca de nove anos quando trocaram as alianças.

Gabi Luthai e Teo Teló fizeram ensaio sensual:

Antes das especulações de término, Gabi Luthai e Teo Teló protagonizaram algumas cenas quentes nas redes sociais. Em maio deste ano, os dois apareceram em uma seleção de fotos sensuais do casal trocando carinhos em vários cenários, incluindo uma banheira e no mar.