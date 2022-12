Site revela verdadeiro motivo do fim do relacionamento entre Harry Styles e Olivia Wilde

Mesmo sem nunca oficialmente assumir o namoro, Harry Styles e Olivia Wilde estavam namorando há dois anos

Há pouco tempo, fontes próximas ao polêmico casal formado por Harry Styles (28) e Olivia Wilde (38) afirmaram que eles estariam “dando um tempo” no relacionamento, o que deixou muitos curiosos para saber o motivo do romance estar sofrendo. Nesta segunda-feira, o Daily Mail ouviu de uma fonte o que seria uma revelação do verdadeiro motivo do fim dos pombinhos.

De acordo com a fonte, todos os problemas que giraram em torno do filme “Não se Preocupe, Querida” pode ter sido importante na separação dos dois. “Harry é uma pessoa muito positiva e descontraída e as histórias constantes sobre a briga de Florence Pugh e Wilde o deixaram louco. Isso meio que tirou o ar do romance deles”, revelou.

Enquanto aconteciam as gravações, haviam boatos de que Olivia e Florence, diretora e protagonista do filme, respectivamente, teriam brigado a ponto de gritar uma com a outra. E tudo piorou depois que Pugh não compareceu a coletiva de imprensa no Festival de Veneza. Durante a turnê de lançamento do filme, a diretora negou que haveria uma rivalidade. Ainda sim, a relação dela com o cantor estava impactada.

Ainda para o Daily Mail, a fonte deixou claro que Olivia também está envolvida no processo de guarda de seus filhos Otis (8) e Daisy(6), que teve com seu ex-noivo, o ator Jason Sudeikis (47), e que esse deveria ser o foco de sua vida agora: “Ele sente que Olivia precisa resolver seu caso de custódia e se concentrar nos seus filhos”.

“Eles tiveram problemas, mas Olivia pensou que eles iriam resolver tudo. Ela está decepcionada. É apenas uma situação complicada”, disse uma outra fonte, anteriormente, à revista People. O motivo exato ainda continua uma incógnita, e até Harry e Olivia se pronunciarem, provavelmente não saberemos. Porém, a chance deles falarem é mínima.