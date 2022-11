Harry Styles e Olivia Wilde terminaram relacionamento de quase dois anos, diz site

O cantor Harry Styles e a diretora Olivia Wilde teriam se separado após quase dois anos de relacionamento

Nesta sexta-feira, 18, o site da revista americana People afirmou que Harry Styles (28) e Olivia Wilde (38) teriam se separado após quase dois anos de relacionamento.

“Ele ainda está em turnê e irá para outros países. Ela está focando em seus filhos e seu trablaho em Los Angeles. Foi uma decisão amigável”, revelou uma fonte ouvida pelo veículo.

Uma pessoa próxima ao cantor e a diretora ainda disse à People: “Eles ainda são amigos próximos. Agora, eles têm prioridades diferentes que os mantém separados”.

O primeiro indício de um relacionamento entre Olivia e Harry ocorreu em janeiro de 2021, quando os dois foram fotografados saindo juntos de um casamento de um amigo.

Olivia é mãe de Daisy (6) e Otis (8), frutos de seu antigo casamento com o ator Jason Sudeikis. Entre as ex-namoradas do ex-integrante da banda One Direction estão Taylor Swift (32) e Kendall Jenner (26).

Nesta última terça-feira, 15, Olivia Wilde levou seus dois filhos para acompanharem um show de, sim, Harry Styles.

A presença da diretora de 'Don't Worry Darling' é tão marcante porque segundo os rumores de Holywood, Styles foi o pivô do término de seu relacionamento com Sudeikis. O cantor e ela teriam se apaixonado durante as gravações do filme e enlouquecido um pelo outro.