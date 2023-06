Simone Mendes relembra infância sofrida e reflete sobre criação dos filhos: 'Doeu em mim'

A CARAS teve acesso à entrevista de Eliana com Simone Mendes, na qual a cantora relembrou sua infância

Simone Mendes (39) passou por momentos difíceis antes de lançar carreira como cantora sertaneja. A CARAS teve acesso à entrevista que a cantora concedeu para a apresentadora Eliana, na qual a artista relembrou sua infância sofrida e refletiu sobre a criação dos filhos: "Doeu em mim".

"Se eu falar para você que eu tive essa referência na minha infância, eu não tive, infelizmente, porque minha mãe deu aquilo que ela recebeu. Os meus avôs eram duros, não davam colo, carinho, mas eu acho que esse reflexo me fez virar uma chave na minha cabeça e dizer: ‘Eu não quero repetir isso’, porque doeu em mim. Eu quero que isso seja diferente e todos os dias eu faço diferente", compartilhou Simone Mendes para a apresentadora.

A cantora, que é mãe de Zaya e Henry, ainda declarou para Eliana que enxerga suas crenças como parte fundamental de sua situação atual: "Eu vejo uma graça de Deus em minha vida, não há como falar diferente. A misericórdia de Deus me alcançou, porque me tirar de um barraco de lona, barraco de taipa, onde eu vivia ali na minha infância de extrema pobreza, e me trazer para onde Deus me trouxe, é a graça Dele sobre minha vida. Era uma promessa, ainda que pudesse acontecer qualquer coisa, isso não mudaria sobre minha vida. Estava decretado no céu que Ele iria fazer isso comigo".

Leia também: Simaria cria os filhos sem redes sociais e declara: 'Que façam a diferença'