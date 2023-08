Ex-dupla de Simaria, Simone Mendes não conteve as lágrimas ao receber carinho do público durante show solo

A cantora Simone Mendes, que fazia parte da dupla com sua irmã Simaria Mendes, não conseguiu conter as lágrimas durante um show neste sábado, 12, em São Paulo. A sertaneja protagonizou um momento emocionante e caiu no choro em cima do palco ao receber o carinho do público durante uma apresentação solo.

Em uma sequência de cliques, Simone surge sorridente antes de iniciar a apresentação ao exibir o look eleito para o compromisso, um macacão preto justo com recortes na região do decote e do abdômen, além de alguns cintos com muitas aplicações de ferragens douradas, salto alto preto e a maquiagem mais carregada.

Simone Mendes posa antes de show em São Paulo - Foto: Araújo/AgNews

Simone Mendes posa antes de show em São Paulo - Foto: Araújo/AgNews

Mas ao subir no palco, a cantora se emocionou com a recepção dos fãs e a conexão com suas músicas. Com um lencinho, Simone precisou enxugar suas lágrimas, mas logo retomou a energia de sempre e soltou a voz com canções de sucesso da antiga dupla com a irmã, como ‘Quando o mel é bom’, 'Regime Fechado', e ‘Foi pá pum’.

Simone Mendes cai no choro durante show em São Paulo - Foto: Araújo/AgNews

Simone Mendes cai no choro durante show em São Paulo - Foto: Araújo/AgNews

Vale lembrar que a separação da dupla aconteceu em agosto do ano passado em meio á especulações. Desde então, Simone assumiu os shows que aconteceriam com a irmã e seguiu em carreira solo. Já Simaria adiantou algumas vezes que está se preparando para retomar a carreira musical, mas que pretende seguir outro estilo sonoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone aposta em look ousado para show e arranca elogios dos fãs:

A cantora Simone Mendes apareceu com um figurino caprichado para um show no interior de São Paulo. A musa escolheu um macacão justíssimo ao corpo e com decote profundo para arrasar no palco e dividiu registros da peça ousada em suas redes sociais, arrancando suspiros dos seguidores; confira o look!