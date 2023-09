Simone Mendes revela se mandou indireta para Simaria após curtir tweet polêmico; confira

Após Simone Mendes encerrar dupla com a irmã, Simaria, várias polêmicas circulam em torno da relação das cantoras

Simone Mendes abriu o jogo sobre um tweet polêmico que deu o que falar na web. Na ocasião, o perfil Conceito Sertanejo postou um vídeo da cantora durante um show com a seguinte frase acima do registro: "Até o brilho mudou, né? Uma prova viva de que devemos afastar pessoas tóxicas das nossas vidas."

Investindo na carreira solo desde o fim da dupla com Simaria, Simone comentou a suposta indireta para a irmã. "Na verdade, eu não me recordo de ter curtido esse twitter, porque eu tenho uma galera que cuida da minha rede social. Pode alguém ter curtido", explicou para a coluna de Felipe Reis.

Simone e Simaria terminaram dupla em agosto de 2022 (Foto: Divulgação TV Globo)

Discreta, Simone exaltou o momento que está vivendo. "Ver o Brasil inteiro cantando minha música, ver as casas que eu ando passando, esgotados os ingressos. Então como não ficar feliz? Como não agradecer a Deus e aos fãs por me colocar no colo?! Por dizer ‘vamos pra cima, e continua a viver seu sonho que é cantar!'", finalizou.

Simone Mendes precisou se reinventar

Em entrevista anterior ao "Fantástico", Simone Mendes falou sobre o novo trabalho e também refletiu sobre o fim da parceria com a irmã. "Foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, fiquei muitos dias sem dormir, com crise de ansiedade, foi muito difícil. Eu acredito que precisei viver isso, para que a vida me mostrasse o que tenho que viver hoje", observou.

Simone também descreveu a fase de reconstrução. "Essa foi a primeira vez que pensei em não parar. Eu tinha medo, às vezes quando acontecia a doença da minha irmã, eu pensava ‘será que já deu?’. Mas, neste momento, quando enfim chegou o fim do ciclo da dupla, algo ardia no meu coração, comecei a descobrir e fazer coisas que nunca tinha feito e comecei a descobrir uma Simone muito forte e apaixonada pelo que faz", declarou.