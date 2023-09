Simone é criticada ao curtir mensagem polêmica sobre a irmã, Simaria: "Qual a necessidade?"

Simone é criticada ao curtir indireta; dupla acabou há um ano e assunto está superado, dizem fãs

A cantora sertaneja Simone sofreu críticas dos fãs ao "curtir" uma indireta para sua irmã, a cantora Simaria. Tudo começou quando um seguidor fez um comentário sobre a alegria da artista em um show realizado neste final de semana.

"Até o brilho mudou, né? Uma prova viva de que devemos afastar pessoas tóxicas de nossas vidas. Maravilhosa", dizia a publicação de uma fã que foi compartilhada pela página Conceito Sertanejo. Só que seguidores ficaram surpresos ao notarem que a própria Simone curtiu a indireta.

Após o flagra ser espalhado, muitos criticaram Simone por não preservar a irmã, já que as duas romperam há mais de um ano e o assunto está superado por ambas as partes. Até agora, Simaria não conseguir retomar a carreira.

"Querer culpar a Simaria por tudo é tolice. Os frutos do que elas tem hoje se deve muito a ela. Que bom que Simone está bem, mas qual a necessidade de querer que o povo viva atacando a irmã?", questionou um. "Acho tão ridículo isso... tava na cara que Simaria estava esgotada", comentou outro. "Não precisa diminuir alguém pra elogiar uma pessoa", opinou outro.

Simone e Simariaanunciaram o fim da dupla em um comunicado enviado à imprensa em agosto de 2022." Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras."

SIMARIA VIVE VIDA DISCRETA

Nas últimas semanas, a famosa compartilhou um vídeo curtindo uma praia com os filhos, Giovanna e Pawel, frutos do casamento vivido com o espanhol Vicente Escrig, com quem protagoniza uma separação tensa na justiça.

Antes da viagem para fora do Brasil, ela celebrou o aniversário da primogênita com uma festa simples e sem a família. Simone Mendes não estava presente, pois também estava festejando o aniversário de seu filho, Henry Diniz.