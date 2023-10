Simaria já rebateu críticas no passado sobre visual sensual: "Roupa não diz nada"

Em entrevista à CARAS Brasil no início do ano, Simaria falou sobre sofrer críticas por ser uma mulher sensual

A cantora Simaria Mendes voltou a ser alvo de polêmica nas redes sociais por conta de seu visual sensual escolhido para um aniversário nesta terça-feira, 24. Mas apesar das muitas críticas, a artista não liga muito para os comentários e já havia falado do assunto no passado.

Em entrevista concedida à CARAS Brasil no início do ano, Simaria já havia desabafado sobre as constantes críticas que costuma receber nas redes sociais por ser uma mulher sexy e empoderada quanto a seu corpo. "Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita", iniciou.

"Eu não me preocupo com as críticas, não. Tem uma coisa que eu acho F… não é por causa de um decote, da minha saia curta, não é por causa disso que você pode me julgar ou pode me invadir… uma roupa não diz nada sobre você, sobre o seu caráter. É só a forma como você gosta de se vestir, de se sentir bonita", completou.

Ainda durante o bate-papo, ela aproveitou para mandar um recado para os conservadores, que volta e meia aparecem em suas postagens do Instagram para detonar a escolha de seus looks provocantes.

Leia também: Aniversariante revela se ficou incomodada com look de Simaria: 'É cada uma'

"Eu me sinto linda! Então, se eu me sinto bonita, tem que levar isso pra jogo mesmo, enquanto eu sou jovem. E a galera que não gosta, para de me seguir e vai ver outra coisa… se não gosta de me ver gata, brilhando, mimosinha, vaza!", disse ela aos risos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

REPERCUSSÃO DEU O QUE FALAR

A influenciadora Cinthya Marques saiu em defesa de Simaria após ver que a artista estava sendo detonada nas redes sociais. No Instagram, ela foi questionada por um seguidor se ela teria se incomodado com o visual de Simaria no seu aniversário. Indignada, ela disparou: "É cada uma... Logo pra mim essa pergunta?".

"Jamais me incomodaria com roupa de ninguém, cada um se veste como quer e se sente confortável. Si estava uma gata, sexy, autêntica e estilosa como sempre... Parem de colocar mulheres contra mulheres. Eu hein", escreveu e colocou uma foto do look da cantora.