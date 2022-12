Simaria escandaliza com seios à mostra em decote farto

Sem o menor pudor, Simaria elegeu sutiã decotado e escandalizou ao deixar seios à mostra

Na tarde deste sábado, 31, Simaria (40) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um clique pra lá de ousado, nos Stories de seu Instagram.

A ex-dupla de Simone (38), deixou os seguidores perplexos ao surgir com os cabelos soltos, usando uma peça que escondeu apenas o necessário, deixando a parte inferior dos seios completamente à mostra.

Ainda recentemente, a cantora deixou os fãs babando ao fazer uma rara aparição sem maquiagem nas redes sociais, enquanto preparava a ceia de Natal para a sua família.

VEJA O STORY DE SIMARIA:

Foto: Divulgação / Instagram

Sensitiva faz previsão surpreendente para Simaria

Lene Sensitiva deixou os fãs de Simaria agitados ao fazer algumas previsões para a irmã de Simone Mendes. Recentemente, a sensitiva revelou para a TV Caras que o novo ano da cantora pode ser cheio de novidades!

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse.