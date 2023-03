Simaria é detonada na web após surgir ao lado de Fábio Porchat: “Mal acompanhada!”

Após atitude polêmica, Simaria não se intimida ao posar juntinho de Fábio Porchat e web não perdoa; confira!

Na manhã desta quinta-feira, 16, Simaria (40) não se intimidou e dividiu alguns cliques de sua participação polêmica no Que História É Essa, Porchat?, programa exibido pelo canal a cabo GNT.

Isso porque durante a gravação da atração, a irmã de Simone Mendes acabou se exaltando e excedendo os limites ao relatar uma história inusitada que vivenciou durante sua visita ao benzedor. É que durante o relato, a sertaneja deixou o público desconfortável ao agarrar Fábio Porchat(39).

Em suas redes sociais, Simaria abriu o álbum de fotos e deixou registrado sua passagem pelos bastidores do programa. “Bom diaaaaaa com Alegria!!!Amei participar do “Que história é essa Porchat” e já disponível no YouTube”, disse ela ao compartilhar a sequência de imagens.

Nos comentários, os fãs da artista não se agradaram muito da postura Simaria ao lado do apresentador: “Mal acompanhada”, disse um. “Só decadência!!”, afirmou outro. “Fim de carreira”, opinou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SIMARIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Repercussão!

Simaria não se calou e resolveu se manifestar após virar o assunto mais comentado entre os internautas, devido à sua participação no programa de Fábio Porchat.

"Foi uma brincadeira. A gente já tinha combinado. Ele amou essa história e falou: 'tem que ser essa história. Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?'. E ele disse: 'claro!'. Então eu fiz exatamente o que ele disse! Ele liberou, então eu disse: 'então, bora fazer porque eu sou verdadeira, eu sou intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo!'. E ele disse: 'fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu'. Eu falei: 'então, pronto! Eu vou usar você!'. E ele disse: 'tá tudo bem! [risos]'", começou Simaria.