Shakira prepara surpresa para fãs em Paris: “Eles não fazem ideia”

A cantora Shakira preparou uma surpresa para seus fãs enquanto está em Paris para acompanhar a Semana de Moda

Nesta quinta-feira, 6, Shakira encantou as redes sociais ao revelar que faria uma surpresa para alguns de seus fãs. A cantora está em Paris para acompanhar a Semana de Moda e decidiu se encontrar com alguns de seus admiradores, sem que eles soubessem.

A cantora colombiana apostou na beleza e no estilo ao escolher o look para o encontro surpresa com seus fãs. A musa usava uma espécie de body aberto que deixava sua barriga sarada à mostra. Na parte de baixo, Shakira apostou no conforto com calças de moletom.

Na legenda da foto em que mostrava seu look, a dona do hit “Hips Don’t Lie” deu mais detalhes em seu Instagram sobre a surpresa para seus seguidores: “Pronta para surpreender alguns fãs que irão me encontrar no aquário de Paris e não fazem ideia que eu estou indo vê-los. Vai ser divertido”.

Após a surpresa, Shakira mudou de look para comparecer a um outro desfile na Paris Fashion Week. A loira apostou em uma camiseta branca, uma saia preta e longas botas pretas para comparecer ao evento da grife Fendi.

Ainda nessa semana, Shakira surpreendeu seus seguidores ao postar uma foto nas redes sociais acompanhando um desfile ao lado de outra estrela da música. A artista colombiana impressionou ao surgir com um vestido branco curtinho que deixava suas pernas à mostra. A peça cheia de zíperes era 3D e exibia um grande “No”, ‘Não’ em inglês.

"Me divertindo com Camila”, escreveu Shakira ao sentar ao lado da cantora e ex-integrante do grupo Fifth Harmony, Camila Cabello para acompanhar o desfile durante a Semana de Moda.

Polêmica!

Recentemente, rumores sobre o antigo relacionamento de Shakira e seu ex-marido Gerard Piqué vieram à tona novamente. De acordo com o jornalista José Antônio Avilés, a cantora e o jogador de futebol teriam um relacionamento aberto.

"Existe um acordo em que 'você faz o que quer e eu faço o que quero', mas diante da mídia ainda somos um casal", disse Avilés sobre o suposto acordo, no jornal El Nacional de Catalunya.